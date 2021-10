V četrtek 21,4-odstotni delež pozitivnih, umrle štiri osebe s covidom

V četrtek so v Sloveniji ob 5139 opravljenih PCR-testih potrdili 1100 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih je tako znašal 21,4 odstotka. Po podatkih sledilnika za covid-19 so opravili tudi 20.942 hitrih antigenskih testov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 11.707 aktivnih primerov okužb.

Hospitalizirane so 403 osebe, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V četrtek so umrle štiri osebe s covidom-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 37, trenutno znaša 848. V zadnjih 14 dneh so potrdili 552 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je šest več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.138.523 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.060.625.