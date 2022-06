V četrtek več znano o kandidatih za BS in računsko sodišče

V Gibanju Svoboda si bodo glede kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije in predsednika računskega sodišča vzeli čas še do četrtka. Do takrat bodo opravili dodatna posvetovanja, je danes po pogovorih s predsednikom republike Borutom Pahorjem povedal vodja največje poslanske skupine v državnem zboru Borut Sajovic.

V največji opozicijski stranki SDS po besedah vodje poslanske skupine Jelke Godec o imenih ne bodo govorili. O obeh se bomo odločili tik pred glasovanjem v DZ, je povedala po pogovoru s Pahorjem.

Pahor sicer nadaljuje posvetovanja: danes z vodjo poslanske skupine NSi, jutri pa s SD, Levico in predstavnikoma narodnih skupnosti.

Na javni poziv za predsednika računskega sodišča, ki ga je še pred aprilskimi državnozborskimi volitvami podpisal Pahor, so sicer kandidature poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksej Šinigoj. Na ponovni javni poziv predsednika republike za mesto viceguvernerja pa so kandidature oddali Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan.