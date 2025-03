V dar so med drugim dobili Gutenbergovo Biblijo za 15.000 evrov in več ur Rolex

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v preteklih letih prejemali številna dragocena darila. Po podatkih, zabeleženih v prenovljenem Erarju, je ministrstvo na tretjem mestu glede prejetih daril, s številnimi dragocenimi in unikatnimi darili.

Na prvem mestu glede prejetih daril je Urad predsednika/ce Republike Slovenije na drugem pa Državni zbor.

Razkritje daril predsedniškega urada: nakit, umetnine in nenavadni spominki

Darila so del diplomacije in protokolarnih izmenjav z drugimi državami in so pogosto simbol prijateljskih vezi med državami, odraz kulture in zgodovine darovalcev ter priznanje za izjemno sodelovanje na različnih področjih.

Med najdragocenejšimi darili, ki so jih prejeli slovenski diplomati, je izvod faksimila Gutenbergove Biblije, ki je bil 9. februarja 2022 podeljen Boženi Forštnarič Boroje, dolgoletni sodelavki Ministrstva. Vrednost tega darila, ki presega 15.000 evrov, kaže na izjemno pomembnost kulturnega in zgodovinskega predmeta.

Darilo visoke vrednosti je prejela Mateja Prevolšek, nekdanja veleposlanica v Egiptu in sicer 22. maja 2022 – ročno uro Rolex, Oyster, v vrednosti 5.000 evrov. V približno enakem času sta ročne ure Rolex, Oyster, vsak v vrednosti 5.000 evrov. prejeli tudi Rahela Šibal in Natalia Al Mansour, veleposlanica Slovenije v Abu Dabiju.

Poleg luksuznih ur so bila na ministrstvu sprejeta tudi druga, a nič manj dragocena darila. Tanja Strniša je 16. decembra 2022 prejela vazo Moser v vrednosti 1.589 evrov, ki je del prestižne zbirke umetnostnih predmetov.

Vendar pa darila niso omejena zgolj na luksuzne predmete ali umetniške artefakte. Anže Logar, nekdanji minister za zunanje zadeve, je 10. februarja 2022 prejel knjigo "Abdulaziz", fotobiografijo kralja Abdulaziza bin Abdulrahmana bin Faisala Al Saud, v vrednosti 705 evrov, in repliko starodavne zlate obrazne maske v vrednosti 700 evrov.

Slovenski diplomati so v preteklih letih prejeli tudi številna druga darila, kot so srebrni pladnji, dekorativne slike, ročno izdelani predmeti in posebne zbirke, ki imajo tako kulturno kot zgodovinsko vrednost. Na primer, Tanja Fajon je bila obdarjena z različnimi umetniškimi deli, vključno s knjigami in dekorativnimi porcelanskimi figuricami.

Medtem ko se številna darila na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve hranijo kot dragoceni spominki, pa so tudi pogosto razstavljena na različnih dogodkih, ki promovirajo slovensko kulturo in spodbujajo mednarodne vezi.