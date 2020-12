V domovih za starejše množično umirajo zaradi covida

V nadaljevanju preberite:

V drugem valu epidemije se je z novim koronavirusom okužila nekaj manj kot polovica stanovalcev v domovih za starejše občane in četrtina zaposlenih, kažejo podatki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predvsem pa je srhljiva statistika smrti okuženih stanovalcev: od 20. julija do 11. novembra se je zaradi covida-19 poslovilo 277 varovancev, v zadnjem mesecu se je to število povečalo na 1067.