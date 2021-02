V domovih za starejše še smrtne žrtve

V koprskih domovih upokojencev se spopadajo še s posledicami vdora okužb z novim koronavirusom, ki so se zgodile pretekli mesec. Četudi je večina okuženih oskrbovancev asimptomatskih oziroma z blažjim potekom bolezni, pa iz največjega koprskega doma upokojencev poročajo tudi o smrti šestih oskrbovancev. Razmere pa se umirjajo, pravijo.



V Obalnem domu upokojencev je z novim koronavirusom okuženih še 57 od skupaj 168 oskrbovancev, v koprski enoti Doma upokojencev Ptuj pa devet od skupaj 142 stanovalcev. V obeh ustanovah se število okužb zmanjšuje. Po besedah direktorice Obalnega doma upokojencev Neve Tomažič se je sicer z najmanj enim odmerkom cepilo 142 oskrbovancev, od katerih jih je zbolelo 32. V zadnjem mesecu so bolnišnično zdravljenje potrebovali trije oskrbovanci, umrlo jih je šest. Med zaposlenimi se jih je okužilo 33, med katerimi sta se dva tudi cepila.



V lucijskem, izolskem in sežanskem domu upokojencev, kjer so v minulih mesecih imeli velike izbruhe okužb, so bili na testih vsi negativni, prav tako je velika večina oskrbovancev bodisi prebolela covid-19 bodisi se je cepila z najmanj enim odmerkom. »Ker smo večino naših oskrbovancev že cepili tudi z drugim odmerkom cepiva, pričakujemo, da bomo v prihodnjih desetih ali enajstih dneh, ko bo cepivo končno pokazalo učinke, lahko odpravili tudi vsakotedensko testiranje,« pričakuje tudi direktorica Centra za starejše občane Lucija Marinela Šavle Reščič. Med zaposlenimi v domovih se je cepila le manjšina, a se po zagotovilih vodstev ta delež vendarle povečuje.

Okužbe so bile povsod

Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je v zadnjem tednu januarja okužilo 130 stanovalcev domov za upokojence in 77 zaposlenih. Skupaj pa se jih je v drugem valu epidemije okužilo več kot 11.000 oskrbovancev domov in več kot 4200 zaposlenih. Od marca pa je zaradi covida-19 umrlo 1933 oskrbovancev. Okužbi se po informacijah ministrstva ni izognil prav noben izmed domov za starejše.



Medtem ko sveti staršev po posameznih šolah v Obalno-kraški regiji pripravljajo poziv odločevalcem, naj vendarle odprejo šolska vrata, je trenutno nekoliko več optimizma tudi glede epidemiološke slike na tem območju: sedemdnevno število potrjenih primerov na včerajšnji dan znaša 424,4 na sto tisoč prebivalcev, kar je tik nad slovenskim povprečjem. To napeljuje k upanju, da bo regija prešla iz črne v rdečo fazo po številu okužb z novim koronavirusom, kar bi privedlo do ponovnega odprtja vrtcev in šol vsaj za najmlajše.

