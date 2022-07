V drugi krog Nataša Pirc Musar in Anže Logar

V nadaljevanju preberite:

Anketa, ki jo je ta teden za Delo opravil inštitut Mediana, kaže skoraj tretjinsko podporo odvetnici Nataši Pirc Musar (29,6 odstotka), sledi Anže Logar, poslanec SDS, ki bi ga volilo 24,3 odstotka anketiranih, šele na tretjem mestu je kandidatka Gibanja Svoboda, nekdanja veleposlanica Marta Kos.Če bi bile volitve jutri, bi se torej po anketi Mediane v drugem krogu pomerila dva kandidata, ki bosta kandidirala s podpisi volivk in volivcev, ne kandidatka stranke, ki je prepričljivo zmagala na aprilskih državnozborskih volitvah. Razmerja med kandidatkami in kandidati, ki so se odločili za nastop na predsedniških volitvah, se seveda do jeseni še lahko spremenijo, veliko bo odvisno tudi od medijske podpore posameznim kandidatom in napadom nanje.