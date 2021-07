V drugi polovici noči spet obilne padavine

Hidrološko stanje danes zjutraj

Arsova napoved visokovodih razmer za soboto, 17. julija: rumena območja pomenijo razlivanje voda, zelena brez posebnosti. FOTO: Arhiv Arso

Sanirali bodo brežine reke Soče



Direkcija RS za vode bo v prihodnjih mesecih, kot poroča STA, začela s sanacijskimi deli leve brežine Soče pod Ladrami in desne brežine Soče pod Idrskim. Dela bodo obsegala ponovno vzpostavitev obrežnega zavarovanja v obliki gibkih jazbic, premestitev naplavljenega materiala na lokacije zajed in ponovno vzpostavitev matice struge.



Visokovodni dogodki v preteklem desetletju so dodobra poškodovali obstoječo vodno infrastrukturo, s katero so bile brežine struge Soče zavarovane do sedaj.



Na direkcij želijo s saniranjem poškodovane infrastrukture in vodnih zemljišč ter vzpostavitvijo prejšnjega toka reke Soče do konca leta zmanjšati negativne učinke škodljivega delovanja voda in ublažiti posledice podnebnih sprememb.



Sanacijska dela se bodo izvajala v okviru Podnebnega sklada, in sicer pod vasjo Ladra in vasjo Idrsko v skupni dolžini 700 metrov. Dela so v skladu z zahtevami naravovarstvene in ribiške stroke, zagotavlja Direkcija.

V drugi polovici noči z današnjega petka na soboto bodo vzhodno polovico države zajele nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo nadaljevale tudi čez dan, napoveduje Agencija republike Slovenije za okolje. Pričakovati je, da bo do sobote zvečer v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji ob krajevnih nalivih padlo od 50 do 80 litrov na kvadratni meter. Ob tem so možna tudi razlivanja posameznih hudourniških vodotokov.Jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 19 stopinj Celzija, sobota pa bo večinoma oblačna s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in osrednjih krajih. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 °C.Danes zjutraj je bila vodnatost po Sloveniji sicer večinoma mala, srednjo vodnatost so imele še reke na območju Julijskih Alp, Drava in Mura ter nekaj manjših rek.Po napovedih Arsa se bodo jutri pretoki povsod po državi zmerno povečali, najprej in najizraziteje na vzhodu Slovenije. V nedeljo se bo nadaljevalo zmerno naraščanje vodnatosti. Predvsem na vzhodu države lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke. Danes in jutri lahko ob lokalnih nalivih izraziteje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.Temperatura večine nekraških rek se je zjutraj gibala med 14 in 23 stopinj Celzija, temperature vode v bližini kraških izvirov so bile med 8 in 12 stopinj, Blejsko jezero je imelo 23, Bohinjsko pa 18 stopinj Celzija. Morje je bilo v primerjavi z njima toplo - imelo je 27 stopinj Celzija.