»V energetski krizi pomagajte tudi malim obrtnikom in podjetnikom«

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) obžalujejo, da je vlada v nekaterih ukrepih za omilitev posledic povišanja cen energentov, ki jih čutijo tako gospodinjstva kot gospodarstvo, ponovno pozabila na male obrtnike in podjetnike.

»Predstavljeni ukrepi vlade za omilitev posledic visokih cen energentov so usmerjeni predvsem v pomoč energetsko intenzivnim podjetjem. Vendar pa so tudi mali obrtniki in podjetniki prizadeti in nujno potrebujejo pomoč. Zdi se nam nepošteno in diskriminatorno, da bi bili mali poslovni subjekti, ki so najranljivejši del gospodarstva, ponovno izvzeti iz ukrepov pomoči,« poudarja predsednik OZS Branko Meh.

V OZS so zato na predsednika vlade Janeza Janšo, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca naslovili prošnjo, da se kriterije za upravičenost do pomoči nemudoma ustrezno popravi, da bodo do pomoči upravičeni tudi mali obrtniki in podjetniki.

Po mnenju OZS bi morala biti med prejemniki pomoči tudi podjetja, ki imajo manj kot pet zaposlenih in ki so imela v poslovnem letu 2019 manj kot petodstotni delež energije v strukturi odhodkov. Obenem menijo, da bi morali omiliti tudi kriterij glede povišanja stroškov za energijo v letu 2022, in sicer s predlaganih 30 na 20 odstotkov.

Ob tem pa se moramo zavedati, da imajo tudi podjetja z manj kot pet zaposlenimi visoke stroške za energijo, dodajajo. Danes imajo namreč v podjetjih visokotehnološke stroje in opremo, tudi robote, ki za svoje delovanje porabijo ogromne količine električne energije. Energetska kriza, ki smo ji priča, ima torej velik vpliv tudi na ta mala podjetja in jim je zato treba nujno pomagati, zaključujejo v OZS, Meh pa poziva: »Malo gospodarstvo je hrbtenica slovenskega gospodarstva. Narediti moramo vse, da ostane vitalna in da se ne zlomi.«