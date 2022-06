V EU dosežen dogovor o enoletnem podaljšanju digitalnega covidnega potrdila

Članice EU in Evropski parlament so v ponedeljek dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do 30. junija 2023, je sporočilo francosko predsedstvo svetu EU.

Dogovor morata zdaj potrditi še svet EU, torej države članice, in evropski parlament.

Digitalno covidno potrdilo je igralo pomembno vlogo pri omogočanju prostega prehoda ljudi v času pandemije. Potrdilo omogoča ljudem, da s QR-kodo dokažejo, da so bili cepljeni proti covidu-19, imajo negativen rezultat testa na okužbo z novim koronavirusom oziroma so preboleli covid-19.

Podaljšanje veljavnosti potrdila je februarja predlagala evropska komisija. Kot je pri tem poudarila, bo to zagotovilo, da bodo lahko potniki med potovanjem po EU še naprej uporabljali svoje potrdilo, če bodo države članice ohranile nekatere javnozdravstvene ukrepe.

Evropska komisija je zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila predlagala marca 2021, obstoječa uredba pa je nato začela veljati 1. julija lani, s čimer je bilo olajšano prehajanje meja med poletno turistično sezono. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ukinitev potrdil je možna kadarkoli, če bo to epidemiološka slika dopuščala, so sporočili iz sveta EU.

Evropska komisija je zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila predlagala marca 2021, obstoječa uredba pa je nato začela veljati 1. julija lani, s čimer je bilo olajšano prehajanje meja med poletno turistično sezono.

V skladu z dogovorom bo evropska komisija do konca leta pripravila podrobno poročilo, vključno z morebitnimi zakonodajnimi predlogi glede covidnih potrdil.