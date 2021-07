Včeraj potrdili 32 novih okužb na koronavirus

9.57 Delež okuženih včeraj 4,3 odstotka

9.30 Velika večina Slovencev v prvem četrtletju ni potovala

9.00 Na obrobju Pariza nasilni izgredi

Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

Včeraj so v Sloveniji ob 740 PCR-testov na koronavirus in ob tem potrdili 32 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 4,3 odstotka. Dan prej je bil odstotkov.Velika večina prebivalcev Slovenije v prvem četrtletju ni potovala, predvsem zaradi epidemije covida-19. Po podatkih državnega statističnega urada jih je šlo na vsaj eno zasebno potovanje le sedem odstotkov, na vsaj eno poslovno potovanje pa dva odstotka.V januarju, februarju in marcu na nobeno zasebno potovanje ni odšlo 93 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Kot so sporočili iz državnega statističnega urada, jih je 59 odstotkov kot glavni razlog za to, da niso potovali, navedlo epidemijo covida-19, 11 odstotkov jih ni čutilo potrebe po potovanju, devet odstotkov jih ni potovalo iz zdravstvenih razlogov, po osem odstotkov pa iz finančnih razlogov in zaradi pomanjkanja prostega časa.Na vsaj eno turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno) je v prvem četrtletju odšlo okoli 148.000 oz. osem odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let.Na vsaj eno zasebno potovanje jih je odšlo sedem odstotkov, na vsaj eno poslovno potovanje pa dva odstotka. Od turistov, ki so v tem obdobju bili na zasebnem potovanju, jih je na eno zasebno potovanje odšlo 42 odstotkov, na dve zasebni potovanji 24 odstotkov, na tri ali več pa 34 odstotkov.Odstotek moških, ki so šli na vsaj eno turistično potovanje, je bil nekoliko večji (devet odstotkov) kot odstotek žensk (osem odstotkov). Z vidika starostnih skupin je bil odstotek takih, ki so potovali, največji med 15-24-letniki, in sicer jih je bilo 13 odstotkov, najmanjši pa med osebami, starimi 65 ali več let (trije odstotki).V francoski prestolnici Pariz in številnih drugih francoskih mestih so v soboto potekali protesti proti novim ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec.V Franciji so protesti proti protikoronskim ukrepom potekali že minuli teden. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva se je takrat na ulice po vsej državi podalo približno 114.000 ljudi.Francoska vlada je sprejela strožje protikoronske ukrepe, saj v državi narašča število novih okužb. Po besedah premierjase Francija bori s četrtim valom epidemije covida-19.Francoska narodna skupščina je v petek sprejela zakon, ki za dostop do določenih prizorišč, kot so medkrajevni vlaki, bari, restavracije in nakupovalna središča, od avgusta dalje uvaja obvezo, da morajo ljudje dokazovati, da so bili bodisi cepljeni proti covidu-19 ali imajo negativni test na okužbo ali so prebolevniki.Poslanci so tudi potrdili obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce. Nova pravila mora odobriti še francoski senat.