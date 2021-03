V Franciji število žrtev spolnih zlorab Cerkve ocenjujejo na 10.000

Vodja neodvisne preiskave spolnih zlorab otrok v francoski Katoliški cerkvije danes sporočil, da bi bilo lahko žrtev spolnih zlorab od leta 1950 do 10.000. Prejšnje ocene komisije o 3000 žrtvah so po njegovih besedah gotovo podcenjene.Na posebni telefonski številki za žrtve, vzpostavljeni junija 2019, so v prvih 17 mesecih delovanja prejeli 6500 klicev. »Vendar ta številka gotovo ne zajema vseh in možno je, da je žrtev najmanj 10.000,« je dejal Sauve.»Veliko vprašanje za nas je, koliko žrtev se je javilo. Je to 25 odstotkov? Deset odstotkov, pet odstotkov ali manj,« se je ob predstavitvi vmesnih ugotovitev komisije vprašal Sauve.Po vrsti škandalov o spolnih zlorabah otrok, ki so pretresli Katoliško cerkev v Franciji in drugod po svetu, je Francoska škofovska konferenca novembra 2018 privolila v ustanovitev komisije, ki naj bi preiskala zlorabe.Združenja žrtev so se odzvala z mešanimi občutki. Po eni strani so podprla poskuse spodbujanja žrtev, da spregovorijo o zlorabah, po drugi pa so podvomila, da bo tožilstvo pripravljeno in zmožno preganjati storilce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Komisija, ki jo sestavlja več kot 20 posameznikov s pravnim, akademskim in medicinskim ozadjem, bo končno poročilo objavila septembra. Po prvotnih načrtih bi ga sicer morala objaviti konec leta 2020.