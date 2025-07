V nadaljevanju preberite:

Ob približevanju koncu mandata in nenehnem prelaganju priložnosti, kdaj bi se v Gibanju Svoboda lotili tega vprašanja, so tudi poslanci Levice in SD ob nepovezanima Mihi Kordišu in Mojci Šetinc Pašek prispevali podpise pod predlog iniciative Glas ljudstva, s katerim bi uvedli progresivni zdravstveni prispevek.

Po preoblikovanju iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zanj od zadnjega zvišanja za nekoliko več kot dva evra plačujemo 37,17 evra.