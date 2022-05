V Golobovi vladi bo tudi Igor Šoltes

Z izbiro kandidatov za ministre v vladi Roberta Goloba in njihovimi predstavitvami pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, poteka tudi dogovarjanje glede mest državnih sekretarjev po posameznih ministrstvih. Nekatera imena so že znana in dogovorjena, vsa pa ne.

Še en prehod iz novinarstva v politiko Ekipi Roberta Goloba se bo kot državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu pridružilo še eno ime iz medijev - to je Vesna Humar, dolgoletna novinarka in nekdanja odgovorna urednica Primorskih novic.

Jutri bodo po prvih petih pred pristojna delovna telesa stopili še kandidati za finančnega ministra Klemen Boštjančič in za obrambnega Marjan Šarec ter štiri kandidatke - za zunanjo ministrico Tanja Fajon, notranjo Tatjana Bobnar, za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik ter pravosodno ministrico Dominika Švarc Pipan.

Ta bo v svoji ekipi pripeljala dva državna sekretarja, in sicer Igorja Šoltesa, ki vodi tudi strokovni svet SD za pravosodje, kot drugo ime pa se omenja Gregorja Strojina, ki je na ministrstvu funkcijo državnega sekretarja že opravljal, vendar dogovori glede njega še potekajo.

Igor Šoltes je nekdanji predsednik računskega sodišča in je kot ustanovitelj stranke Verjamem leta 2014 (njen podpredsednik je bil Danijel Bešič Loredan, zdaj kader Gibanja Svoboda, op. p.) uspešno nastopil na volitvah v evropski parlament ter dosegel tretji najboljši rezultat (za SDS ter skupno listo NSi in SLS) ter za en mandat postal evropski poslanec. Nato je na evropskih volitvah leta 2019 pristal pod okriljem Desusa, izvoljen pa ni bil. SD je njegova četrta stranka, njegova prva politična izbira je bila ZSMS - LDS.

V torek se bodo predstavili še kandidat za ministra za infrastrukturo Bojan Kumer, kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, kandidati za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, za ministra za okolje in prostor Uroš Brežan in za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan ter kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko.

Glasovanje o Golobovi vladni ekipi predvidoma že v sredo. Golobovega Gibanja Svoboda, ki se združuje z LMŠ in SAB, se je sicer tudi zaradi številnih kadrov nekdanje Liberalne demokracije, prijela oznaka LDS 2.0.