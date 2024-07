V Gornjem Gradu s seznama za rušenje odstranili 23 hiš

V Gornjem Gradu so s seznama objektov, ki so po lanski ujmi predvideni za rušenje, odstranili 23 od skupno 27 objektov, je danes za STA povedal župan Gornjega Grada Anton Špeh. Tako sta lastnikom objektov že pred časom povedala vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben.

Pristojni so po županovih besedah ocenili, da je na dolgi rok mogoče zaščititi porečje reke Drete, ki je v avgustovski vodni ujmi poplavila objekte s seznama za rušenje.

Lastniki teh objektov, tako Špeh, niso prejeli nobene finančne pomoči od države. Od Šefica in Lebna so na sestanku zahtevali, da se lastnikom uničenih stanovanjskih hiš izdajo pisni sklepi o tem, da niso več na seznamu za odstranitev, a se to še ni zgodilo, je pojasnil župan.

Na seznamu za rušenje v Gornjem Gradu je bilo 27 objektov, od tega so trije lastniki prejeli sklep o odstranitvi objektov, en lastnik je še na čakanju, saj je bilo treba za njegovo hišo izdelati statično poročilo.

Špeh je dejal, da ima občina, v kateri je ujma povzročila za 30 milijonov evrov škode, zemljišča za gradnjo 23 stanovanjskih objektov. Ocenil je tudi, da so razmere po ujmi stabilne, strah jih je samo nedelovanja koncesionarjev na vodotokih. »Bojazen obstaja, da se poplave pri teh vremenskih razmerah ponovijo, saj nas narava opominja skoraj vsak konec tedna,« je še dodal gornjegrajski župan.