Lani poplavljena družina Stropnik ima nov dom

Solidarnost s prizadetimi po lanski ujmi in besede zahvale so bile v ospredju nagovorov ob predaji ključev donirane hiše članom družine Stropnik iz slovenjgraške občine. Vsem, ki so pripomogli k temu, da je družina dobila nov dom, se je v Slovenj Gradcu zahvalil tudi premier Robert Golob. Postopki predaje donacije sicer niso bili enostavni.

Premier Golob je v nagovoru številnim zbranim na slovesnosti ob predaji ključev na novo zgrajene hiše za lani poplavljeno družino dejal, da je bila solidarnost celotne Slovenije po ujmi avgusta lani »nepozabna«, odziv vseh pa hiter. Dodal je, da je sporočilo, ki ga navdaja z upanjem za naprej, to, da bo vsak od nas lahko računal na solidarnost, če bo potreboval pomoč.

»Živimo na prekrasnem kraju, a ravno na tem kraju, na južnih obronkih Alp, bodo vremenske ujme v prihodnje prisotne. Ne bom rekel, da bodo hujše, ker hujše je težko, ampak bodo prisotne še naprej. In moramo biti na to pripravljeni,« je dejal premier.

Spomnil je na nedavni požar na Krasu, kjer smo, kot je dejal, dokazali, da če se ustrezno pripravimo in organiziramo, nakupimo ustrezno opremo, potem se lahko država bistveno hitreje in učinkoviteje odzove kot takrat, ko ni pripravljena.

Hiša novega začetka za družino Stropnik iz Velunje. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»Verjamem, da vsi ukrepi, ki jih izvajamo pri popoplavni obnovi, gredo natančno v to smer. Ja, mogoče bo potrebnega še nekaj časa, ampak ukrepi so usmerjeni v to, da bomo naslednje poplave pričakali bolje pripravljeni in da se bomo lahko nanje hitreje odzvali. In predvsem, da bosta škoda in ogroženost ljudi toliko manjša,« je dejal Golob. To po njegovih besedah pomeni, da je potrebnega nekaj več potrpljenja, da stroka opravi svoje delo, a zdaj, ko je Slovenija pripravljena, verjame, da je tudi bolj odporna.

V novi hiši je prostora za štiričlansko družino

Šestčlanska družina Stropnik iz Velunje je ena od dveh družin z območja slovenjgraške občine, katerih domova sta zaradi posledic lanskih poplav in plazov na seznamu objektov, ki niso več primerni za bivanje.

Ključe novega doma je prejela družina iz Velunje, katere prejšnji dom je na seznamu evidentiranih objektov, ki zaradi posledic lanskih poplav in plazov niso več primerni za bivanje. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

A z donirano hišo, ki jo je skupno postavilo 41 donatorjev s podjetjem Pergola na čelu, so stanovanjsko stisko rešili samo za štiričlanski mlajši del družine Stropnik, medtem ko starejša zakonca Stropnik še nimata rešitve. Donirana hiša je glede na velikost namreč primerna za bivanje štiričlanske družine.

Zapleteni postopki donacij

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Medtem pa postopki predaje donacije družini niso bili enostavni. Zemljišče v velikosti 930 kvadratnih metrov na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, kjer stoji nova hiša, je prispevala Mestna občina Slovenj Gradec. A ker občina zemljišča ne more nikomur donirati, ga bo prenesla na državo in od države v zameno dobila drugo.

Družina Stropnik pa bo državi iz odškodnine, ki jo bo prejela na podlagi opravljene cenitve za prejšnje domovanje, za to zemljišče plačala dobrih 70.000 evrov, kolikor je uradno ocenjeno, ter tako postala lastnica zemljišča. Glede donirane hiše kot take pa so v izogib prihodnjim davčnim obremenitvam za prizadeto družino donatorji sklenili, da jo prenesejo na humanitarno organizacijo, to je Lions klub Slovenj Gradec, ta pa na družino, ki je tako po novem lastnica hiše.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Medtem pa bosta starejša zakonca Stropnik s preostalim zneskom odškodnine iskala rešitev za svoj stanovanjski problem. Kot je povedal Stanko Stropnik, načrtujeta gradnjo manjše hiše. »Danes sem zadovoljen, celo leto pa nisem bil. To res predolgo traja. Praktično jaz za sebe še zdaj ne vem,« je dejal Stropnik. Z ženo imata ogledano zemljišče, kjer bi si zgradila hišo, a ker gre za kmetijsko zemljišče, to zdaj tam še ni možno.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V nagovoru zbranim sta se Stanko Stropnik in njegova hčerka, ki bo s svojo družino živela v donirani hiši v Slovenj Gradcu, zahvalila vsem, ki so pripomogli k temu, da so dobili hišo.