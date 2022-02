V gostinstvu in zdraviliščih pozdravljajo sprostitev koronskih omejitev

V gostinstvu in zdraviliščih pozdravljajo sproščanje koronskih omejitev, ki v veljavo vstopajo jutri. »Pozitivno ocenjujemo odločitev vlade, da vendarle sprostijo zaščitne ukrepe bolj celovito, kot je bilo sprva napovedano,« je za STA dejal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornice Slovenije Blaž Cvar.

Glede na odločitev vlade se jutri javno življenje skoraj popolnoma sprošča. Z izjemami v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih pogoja PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) ne bo več. Ne bo tudi več omejitev zbiranja ali omejitev pri delovanju lokalov.

Gostinci so tega veseli, si pa, kot je dejal Cvar, čim prej želijo takšnega obiska lokalov, kot so ga bili vajeni pred epidemijo covida-19. »Ob vedno bolj ugodni epidemiološki sliki pričakujemo, da se bomo ljudje vendarle spet sprostili, se začeli družiti in postali družba, kot smo je bili vajeni pred koronsko krizo, in da čim prej pozabimo te tegobe,« je dodal Cvar.

Še vedno v zbornici opozarjajo na težave gostincev, ki so nastale kot posledica epidemije in tudi kriterijev, ki so bili potrebni za izpolnitev pogojev za dodelitev pomoči oz. nadomestila za povzročeno škodo, ki jo morajo zdaj nekateri vračati. Mnogim se je po Cvarovih besedah namreč zgodila krivica, saj so zaradi tega, ker so našli načine, da so v času omejitev lahko delali za preživetje, zdaj kaznovani in morajo sredstva vračati.

Veselo tudi v zdraviliščih

Ob začetku dvotedenskih zimskih šolskih počitnic se veselijo tudi v slovenskih zdraviliščih.

»Težko smo pričakovali to novico o ukinitvi večine ukrepov in jo pozdravljamo. Seveda smo veseli tudi umirjanja epidemiološke situacije. Upamo, da so to res prvi koraki k popolnemu sproščanju, predvsem pa da bodo sproščeno sedaj lahko gostje prišli na zaslužene počitnice in tudi sicer v slovenska naravna zdravilišča,« je za STA dejal direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer.

Med drugim se mu zdi pomembno tudi, da bodo gostje lahko v prostorih lokalov v zdraviliščih posedeli tudi po 22. uri, sicer pa, kot sam razume sproščanja, so maske še potrebno ob vstopu v zdravilišče, ob mizah pa se maska lahko odloži. V zdraviliščih bodo, kot zagotavlja Altbauer, upoštevali vsa ostala priporočila za varovanje zdravja gostov in zaposlenih.

Zmogljivosti zdravilišč so v času zimskih šolskih počitnic po besedah Altbauerja zapolnjene od 70- do ponekod 85-odstotno, sproščanje ukrepov pa bi lahko še koga prepričalo, da pride med počitnicami v zdravilišče za več dni ali samo na dnevno kopanje, je dodal. Počitnice bodo od ponedeljka najprej en teden potekale za šolarje in dijake iz zahodne polovice države, nato pa en teden še za šolarje iz vzhodne polovice Slovenije.

Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je že v petek na Twitterju zapisal, da na GZS pozdravljajo kakršnokoli sproščanje trenutno veljavnih protikoronskih ukrepov, za katerega se bo odločila vlada v dogovoru s stroko.