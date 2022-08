V izbirnem postopku so kandidatko vprašali, če načrtuje še kakšnega otroka

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je tokrat opozoril na ugotovljeno diskriminacijo kandidatke za ravnateljico srednje šole. V izbirnem postopku za novega ravnatelja so jo vprašali, ali načrtuje še kakšnega otroka. Tovrstno vprašanje pa je prepovedano na podlagi zakona o delovnih razmerjih. Zagovornik, kot so zapisali v sporočilu za javnost, tudi ugotavlja, da takšno vprašanje po zakonu o varstvu pred diskriminacijo predstavlja tudi diskriminacijo.

Zagovornika je o tem obvestil inšpektorat za šolstvo. V nadzoru postopka izbire so tako ugotovili morebitno diskriminatornost sveta šole, ki je novega ravnatelja izbiral. Inšpektorat je ugotovil, da je svet šole v izbirnem postopku eni izmed kandidatk postavil vprašanje, ali načrtuje še kakšnega otroka. Za ravnatelja je bil izbran drug kandidat.

»Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil, da je svet šole kandidatki za ravnateljico res postavil vprašanje o načrtovanju otrok. Predstavniki šole so s tem vprašanjem posegli v pravico kandidatke, da v zaposlitvenem postopku ne prejme vprašanj, ki zadevajo njeno osebno okoliščino starševstva.«

Kot so pojasnili, je namreč prepoved postavljanja tovrstnih vprašanja izrecno zapisana v 28. členu zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da delodajalec od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine in drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Kandidatka je bila edina, ki je prejela to vprašanje

V postopku, kot pojasnjujejo, zagovornik sicer ni ugotavljal, ali je bil drugi kandidat izbran zaradi starševstva neizbrane kandidatke, ki je edina prejela vprašanje o načrtovanju otrok. Pomembno je samo to, da je vprašanje o načrtovanju družine in otrok prepovedano postaviti, saj je neizbežno povezano z osebnimi okoliščinami kandidata oziroma kandidatke za zaposlitev.

»Zagovornik je zato ugotovil diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja, in sicer na podlagi osebne okoliščine starševstva oziroma materinstva«

Zagovornik je sicer za okrepitev zavedanja o diskriminaciji na podlagi nosečnosti in starševstva v zaposlitvenih postopkih in na delovnem mestu izdal informativno zgibanko Recimo ne diskriminaciji nosečnic in staršev na delovnem mestu.