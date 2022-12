V Izoli zmagal Bogatič, v Piranu pa Korenika

V Izoli se je po prvem mandatu poslovil Danilo Markočič in občino predal svojemu nasledniku Milanu Bogatiču, kandidatu vladajočega Gibanja Svobode. Bogatič, 70-letni upokojeni direktor koprskega carinskega urada, je precej vodil že v prvem krogu. V drugem volilnem krogu je prejel 57,4 odstotka glasov. Pri kandidaturi ga je podprla lista Mef in Izolani in mu vnaprej pripada 11 od skupno 23 glasov v občinskem svetu. »Moram priznati, da si tolikšne razlike s protikandidatom nisem obetal,« je bil zadovoljen novi župan. Kot je zatrdil, bo sodelovanje ponudil vsem članom občinskega sveta, saj meni, da bodo projekte v dobro Izole in Izolanov zagotovo podprli. Med prvimi zadevami se namerava lotiti uskladitve in sprejema občinskega prostorskega načrta in dolgoročnega načrta za razvoj občine.

Novi piranski župan Andrej Korenika z bodočo občinsko svetnico Barbaro Imenšek. FOTO: Volilni štab Andreja Korenike

V Piranu pa je nov župan z 58,48 odstotka postal Andrej Korenika, ki je tako premagal protikandidata Gašparja Gašpar Mišiča. »Zmago sem pričakoval, a veliko bolj tesno,« je komentiral Korenika. Po prvem volilnem krogu sta bila oba kandidata veliko bolj izenačena. Koreniko sta pred drugim krogom podprla Gibanje Svoboda in Gibanje za občino Piran (GZOP), zdaj pa se je o sodelovanju že pogovarjal s predstavniki italijanske narodnosti. Računa tudi na podporo Oljke in Zveze za Primorsko (ZZP), skupno na torej 15 od 23 glasov. Roko za sodelovanje pa namerava ponuditi tudi svojemu protikandidatu in drugim strankam ter listam. Med prvimi koraki napoveduje obnovo občinskih stanovanj in možnost uvedbe participativnega proračuna že v naslednjem letu.