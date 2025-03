V Kopru nameščajo nove zgodovinske table

»Vsi Koprčani smo dobili nazaj del naše identitete. Gre za nekdanje hodonime, imena ulic, ki dokazujejo, da je večkulturnost v Kopru dobrodošla in da znamo stopiti skupaj – politika, kultura in mesto kot tako,« je bil zadovoljen Damian Fischer, predsednik občinske komisije za področje toponomastike, potem ko so po koprskem starem mestnem jedru delavci Marjetice danes začeli nameščati zgodovinske table.

Zgodovinske table, nameščene pod uradne dvojezične napise koprskih trgov in ulic, so bile predmet spora med inšpektoratom za kulturo in medije ter koprsko občino, češ da je na njih italijanski jezik prevladoval nad slovenskim. Tujce, ki bi prišli v mesto, pa bi lahko zmedlo, v kateri državi sploh so. Koprska občina je po odločitvi inšpektorata, da je treba table umakniti, te protestno obrnila proti zidu. Ob lanskem jesenskem obisku v Kopru pa je kulturna ministrica Asta Vrečko napovedala, da je rešitev zelo blizu, enako je potrdil koprski župan Aleš Bržan na nedavni novinarski konferenci.

Napisi se navezujejo na beneško zgodovino

»Podrobno smo analizirali podobne primere na evropski ravni, denimo v Kataloniji in na Nizozemskem. Slovenskemu napisu nekdanji smo dodali trg, ulica ali nabrežje, pri italijanskem prevodu pa smo pustili samo già (nekdanji), saj ostalo izhaja iz samega poimenovanja. Obenem smo se izognili zadregi, da bi morali prevajati nekatera specifična poimenovanja različno velikih ulic, kot so via, calle ali calletta, ki so lokalna jezikovna posebnost, saj se navezujejo na bogato zgodovino Benetk in so tako rekoč neprevedljiva,« razloži Damian Fischer. Table so ohranile zlato podobo, v levem kotu imajo koprski grb, v desnem pa logotip, ki spominja na pretorsko palačo s pripisom zgodovina mesta – storia cittadina.

Damian Fischer (levo), predsednik občinske komisije za področje toponomastike, drži v rokah eno izmed zgodovinskih tabel. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Danes bodo namestili 37 zgodovinskih tabel, 13 novih, za katere so pridobili vsa dovoljenja, pa v ponedeljek. Bodo namestili tudi napis pri samostanu Svete Ane, kjer domujejo frančiškanski patri in kjer se je zgodba z odstranjevanjem koprskih tabel pravzaprav začela? »Ne, glede na to, da so ves čas dvomili o upravičenosti zgodovinskih poimenovanj in da so dali povod za nastali zaplet. Ne bi radi ljudi spravljali v zadrego. Vsega tega smo se načrtno lotili na mehek način, ne želimo si konfliktov,« poudari. Po njegovih besedah je namen teh tabel izraziti večkulturnost istrskega okolja, na katerega naj bodo vsi Koprčani ponosni.

Dopolnili bi zakon o javni rabi slovenskega jezika

V koprski občinski komisiji za toponomastiko bodo nadaljevali svoja prizadevanja za iskanje sistemskih rešitev, ki bodo omogočala posameznim obmejnim krajem, kjer sobiva več narodov in kultur, da so po zakonu o javni rabi jezika obravnavani kot posebnost.

»Morda je malo predolgo trajalo, vendar me veseli, da se je našla rešitev in da se je vse dobro končalo. Koprčani smo potrdili, da želimo živeti v večkulturnem okolju,« pa je dejal Jadran Čalija, predsednik Krajevne skupnosti Koper Center.