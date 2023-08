V Kosezah imajo po tornadu že skoraj vse hiše ponovno streho

V Kosezah pri Ilirski Bistrici v teh dneh vrvi od dela. Hitijo namreč pokrivati strehe in popravljati ostrešja tistih hiš, ki jih je tornado prejšnji ponedeljek močno poškodoval. Ilirskobistriški župan Gregor Kovačič je za STA dejal, da so imeli prebivalci nekaj težav pri nakupu materiala, vendar so dobili strešno kritino in lahko začeli z delom.

Prebivalcem v teh dneh pomagajo tudi vremenske razmere, da bodo lahko ob pridnih krovcih že v kratkem pokrili vse strehe in popravili tudi druge poškodbe.

»O škodi še ne morem govoriti, saj jo še zbiramo. Kaj več bo znanega v drugi polovici avgusta, ko bodo, tako vsaj upam, pokrite tudi vse strehe,« je še povedal Kovačič.

Po tornadu, ki je 1. avgusta med neurjem močno prizadel vas Koseze, je bilo poškodovanih 15 objektov, ponesrečenih pa na srečo ni bilo. Huje je bilo poškodovanih pet objektov, od katerih sta dva v celoti ostala brez ostrešja.

Pri sanaciji stanovanjskih hiš so v preteklih dneh precej pripomogli tudi razvlažilci, saj je hiše, ki so ostale brez streh, tistega dne precej namočil tudi dež. Vendar ni bilo treba nikogar niti začasno preseliti, je še povedal župan Ilirske Bistrice.

Prizadetim domačinom so že v noči po tornadu takoj priskočili na pomoč gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki so se trudili pokriti odkrite strehe s polivinilom. Naslednjega dne pa so jim pomagali pri čiščenju hiš in okolice, saj je tornado izruval tudi precej dreves in zaprl okoliške ceste. Zaradi podrtih stebrov so bili nekaj časa tudi brez elektrike.

Na vremenski postaji Koseze pri Ilirski Bistrici so po podatkih Agencije RS za okolje zaznali najmočnejši izmerjen sunek vetra s hitrostjo 107 kilometrov na uro.