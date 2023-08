Popoldne in zvečer lahko znova pričakujemo močne nalive in točo

Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno točo, napovedujejo na Arso, kjer so izdali oranžno opozorilo. Plohe in nevihte se bodo sprva začele pojavljati na severu države, zvečer pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. V noči na sredo bodo padavine postopoma ponehale.

Lokalno bodo možni močnejši nalivi, močan veter in udari strel, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Udari strel lahko zanetijo požare, toča pa lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih lahko nastanejo poplave.

Na agenciji opozarjajo na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto naj se ljudje ne zadržujejo na izpostavljenih mestih, saj je udar strele lahko smrtno nevaren. Priporočajo, da počakajo na varnem mestu, saj nevihta običajno ne traja dolgo.

Pristojne službe še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Le ta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala objekte.