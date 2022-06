V kratkem do ukrepov za spopad z energetsko in prehransko draginjo

Delovna skupina pri predsedniku vlade za blaženje energetske in prehranske draginje se je danes sestala na prvem srečanju in pričela s pripravo prvih predlogov ukrepov. Delovno skupino vodi predsednik vlade, v njej so ministri za gospodarstvo, infrastrukturo, kmetijstvo, delo in finance. Vlada je sprva sporočila, da bodo v skupini poleg premiera le še ministri za infrastrukturo, gospodarstvo in kmetijstvo; zdaj sta se jim pridružila tudi minister za delo Luka Mesec in minister za finance Klemen Boštjančič.

Na predlog predsednika vlade se bo oblikoval tudi Strateški svet pri predsedniku vlade za prehransko in energetsko blaginjo, v katerem bodo med drugim sodelovali tudi predstavniki interesnih združenj in strokovnjaki s področij, ki jih pokriva delovanje strateškega sveta.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je poudaril, da moramo »v kratkem času sprejeti ukrepe, ki bodo ciljno naravnani«.

Na prehrambeni strani bodo prvi ukrepi zato usmerjeni na področje blaženja draginje, s katerimi se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv.