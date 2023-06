Mesec po volitvah: Ni nujno, da bom še koordinator

Po dvotedenskih volitvah v svet stranke so v Levici v sredo pozno zvečer prešteli glasove članov, iz katerih pa je jasno razvidno, da koordinator Luka Mesec nima plebiscitarne podpore v stranki. Aktivistično krilo, ki ga je pred kongresom predstavljal poslanec Miha Kordiš, se je namreč odrezalo nad vsemi pričakovanji. Dobilo 15 članov. Največ glasov naj bi prejel prav Kordiš.

Neuradno so bili izvoljeni Matej T. Vatovec, Luka Mesec, Ana Černe, Peter Dirnbek Vatovec, Asta Vrečko, Primož Siter, Miha Kordiš, Valentina Škafar, Simon Maljevac, Ana Seliškar, Sašo Furlan, Nejc Kralj, Jagoda Tkalec, Tatjana Greif, Urška Honzak, Nataša Sukič, Luka Omladič, Anže Dolinar, Marko Sraka, Arne Jakob Zakrajšek, Janoš Ježovnik, Andrej Pelicon, Luka Pirnat, Dan Juvan in Lara Štokaj.

A ker svet stranke poleg 25 voljenih članov sestavlja še 24 delegatk in delegatov pokrajinskih odborov, je ob ohranitvi trenutnih razmerij mogoče sklepati, da bo na koncu večino obdržal Mesec. Če bo še vztrajal pri kandidaturi za koordinatorja stranke, pa je pričakovati, da bo na konstitutivni seji – ta mora biti sklicana v naslednjih 21 dneh – izvoljen, a zagotovo so te volitve pomemben signal, da se je v koaliciji preveč podrejal Robertu Golobu, predsedniku vlade in prvaku Gibanja Svoboda, in stranko pomikal proti sredini ter hkrati zanemarjal teren.

Sam je zato tudi napovedal, da bo glede na rezulatat ponudil stranki, da ne kandidira več. To, kot ga je bilo razmeti, sicer ne pomeni nujno, da tudi ne bo.

Največ glasov v stranki naj bi prejel Miha Kordiš. FOTO: Črt Piksi

Tudi vsi kandidati t. i. leve frakcije namreč ne zagovarjajo menjave Mesca, skorajda enotno pa v stranki zagovarjajo obstanek v vladi, a kot rečeno, od Mesca pričakujejo »new deal« v stranki.

O rezulatih volitev je Mesec danes obvestil tudi koalicijske partnerje.

O rezultatih so v Levici spregovorili ob 15. uri.