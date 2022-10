Miha Kordiš: Predsedniško tekmo sem potegnil v levo

V ljubljanskem lokalu Pritličje, kjer so rezultate predsedniških volitev pričakali podporniki kandidata stranke Levice Mihe Kordiša, je kljub slabemu rezultatu in vidni utrujenosti aktivistov, vladalo razmeroma prešerno vzdušje. Čeprav prvi neuradni rezultati volitev Kordiša z manj kot tremi odstotki glasov, uvrščajo na zadnje mesto med sedmimi predsedniškimi kandidati, so mnogi podporniki poslanca Levice mnenja, da so bile teme, ki jih je na soočenjih in intervjujih odpiral Kordiš, pomembnejše od števila glasov, ki jih je prejel.

»Zelo smo zadovoljni s tem, kako smo izpeljali to kampanjo,« je dejal Kordiš. »V predsedniško tekmo, ki je kazala, da bo dolgočasna smo pripeljali zavzemanje za mir na mednarodnem parketu in solidarnost v domovini,« je pojasnil in ocenil, da mu je uspelo debate, ki so se odpirale v predsedniški tekmi »potegniti v levo«.

Podobnega mnenja so bili tudi njegovi podporniki. »Ne glede na rezultate, je Kordiš volitvam dal vsebino,« je bilo slišati med omizji, ki so jih zasedali člani in simpatizerji Levice. Tudi koordinator stranke Luka Mesec je poudaril, da je Kordiš osvetljeval pomembne tematike, kot so podnebne spremembe, stanovanjsko politiko in težave socialno šibkejših, ki v politiki sicer nimajo svojega glasu.

Kljub temu pa je bilo po prvih rezultatih, ki so bili precej pod pričakovanji, med Kordiševimi simpatizerji začutiti nekaj grenkobe. Slišati je bilo ugibanja, da je verjetno veliko glasov, kakor na parlamentarnih volitvah, na katerih je Levica letos dosegla nepričakovan nizek odstotek, odneslo strateško glasovanje volivcev. Upe na boljše uspehe sedaj polagajo v lokalne volitve.