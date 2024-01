V Ljubljani prižigali sveče za pobite, ranjene in izginule Palestince

Na ljubljanskem Trgu republike je potekalo zborovanje za mir v Gazi, na katerem je okoli 300 ljudi prižigalo sveče za pobite, ranjene in izginule Palestince v vojni z Izraelom, je poročala TV Slovenija. Sveče so udeleženci shoda postavili na simbolične grobove iz snega, pa tudi pod zastave držav članic EU nasproti državnega zbora.

»Vojne zločine je treba ustaviti. Ustaviti moramo genocid,« je ob tem povedal Hasan Alhalak, prebežnik iz mesta Han Junis v Gazi, ki ga zaradi vztrajnega izraelskega obstreljevanja zapušča vse več beguncev.

Prižig sveč ob genocidu v Palestini. FOTO: Črt Piksi

Gre sicer za zadnjega v nizu shodov v podporo Palestincem v Gazi v Sloveniji. K zborovanju je med drugim pozvalo Gibanje za pravice Palestincev, ki je tudi prvopodpisana organizacija pod peticijo Dost je! za trajno končanje izraelskih napadov na Gazo, Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem ter za zagotovitev spoštovanja in uresničevanja mednarodnega prava ter človekovih pravic.

V okviru peticije podpisniki vlado pozivajo, da se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki jo je ta decembra lani vložila na Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) na podlagi konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, je razvidno iz vsebine peticije, ki jo je na svoji spletni strani objavil tednik Mladina.

Pozivajo jo tudi k uvedbi embarga na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom ter predlaga, da se zavzame za uvedbo sankcij na ravni EU, skupaj s prekinitvijo pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Ob tem od nje zahteva tudi, da prekine diplomatske stike z Izraelom in od tam odpokliče slovenskega veleposlanika. Svoj podpis pod peticijo je prek spleta doslej oddalo več kot 7000 ljudi.