V Ljubljani zaradi neustreznih paličic ustavili množično testiranje

Testi imajo vse potrebne dokumente

V Zdravstvenem domu Ljubljana so na podlagi začasne odločbe Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) začasno ustavili množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Testiranje bi se moralo začeti danes ob 11. uri v Športni dvorani Kodeljevo. Iz ZD Ljubljana so namreč sporočili, da ne razpolagajo z ustreznimi materiali za jemanje brisa na sars-cov-2. Kot so pojasnili za STA, so se za to odločili na podlagi odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in da so problem paličice za odvzem brisa. Agencija je namreč ugotovila, da so paličice za odvzem brisa, ki jih uporabljajo, neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak.Javna agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je v sporočilu za medije pojasnila, da izvaja nadzor hitrega antigenskega testnega kompleta na novi koronavirus kitajskega proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostic Biotec, ki ga je dobavilo podjetje Majbert Pharm. Na agenciji so pri tem poudarili, da se prepoved nanaša zgolj na uporabo te paličice.Testiranje bodo, kot so še dodali, znova izvajali, ko jim bo ministrstvo za zdravje ali druga ustrezna ustanova izdala dovoljenje ter priskrbela primerne brise za odvzem. Začasno se ustavlja tudi množično testiranje v Medvodah, so sporočili iz tamkajšnje občine. Na občini so za STA pojasnili, da je Zdravstveni dom Medvode od zdravstvenega ministrstva prejel le 350 testov, glede na zelo velik obisk pa bo testov kmalu zmanjkalo. Zato so se odločili, da se testiranje, ki bi moralo potekati v preddverju Kulturnega doma Medvode v petek, ne bo izvajalo. Testiranje bo Zdravstveni dom Medvode nadaljeval prihodnji teden.Z regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko so sporočili, da je dopoldne v Novi Gorici, Idriji in Ajdovščini množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi potekalo brez težav in zapletov. Kot je povedal direktor ZD Ajdovščina, doslej niso imeli težav z opremo oziroma hitrimi testi. Tudi kakšnih velikih odstopanj med rezultati, sploh pozitivnimi, pri hitrem testiranju in nato ponovnem testu PCR niso zaznali.Tudi v mariborskem zdravstvenem domu za zdaj ne zaznavajo kakšnih težav s hitrimi testi, zato testiranje v Mariboru in okoliških občinah še naprej poteka po načrtih. »Pri nas poteka vse normalno,« je danes za STA povedal pomočnik direktorja za zdravstveno nego. Kot je dejal, imajo po njihovih ocenah ustrezen material za izvajanje testiranja. »Spremljamo pa vsa navodila sproti. Za zdaj upoštevamo vse tako, kot je zahtevala država oziroma ministrstvo,« je dejal.Gorenjski zdravstveni domovi za zdaj testiranja na koronavirus s hitrimi testi tudi ne bodo ustavljali. Kot je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, je odziv ljudi na testiranja zelo dober in jih ne nameravajo ustaviti. »Če bo agencija ali katera druga strokovna institucija dala navodilo, da se testiranje zaradi morebitnih strokovnih pomanjkljivosti ustavi, pa bomo to storili,« je poudaril.Na Javni agenciji za zdravstvene in medicinske pripomočke so sicer sprožili izredni nadzor zaradi dvomov o zanesljivosti hitrih antigenskih testov. Preverjali bodo skladnost dobavljenega medicinskega pripomočka z zakonskimi zahtevami. Pogodbo za dobavo hitrih antigenskih testov je s podjetjem Majbert Pharm tik pred odstopom podpisal nekdanji zdravstveni ministerVladni govorecje v torek na novinarski konferenci na vprašanje o zanesljivosti kitajskih hitrih testov odgovoril, da imajo vse potrebne dokumente. Po njegovih besedah so bili hitri antigenski testi izdelani v posebni ekonomski coni pri Hongkongu. Kacin je na vprašanje, ali bi zaradi nizke cene testov lahko trpela kakovost, dejal, da je to »zahtevno vprašanje, ki terja strokoven odgovor«.