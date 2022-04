V Ljubljani želi študirati skoraj dvesto študentov iz Ukrajine

Na Univerzi v Ljubljani želi skupno študirati skoraj 200 študentk in študentov iz Ukrajine. Za vpis na dodiplomski študij jih je trenutno prijavljenih 32, približno dvajset jih želi na študijsko izmenjavo. Univerza se je pri pristojnem ministrstvu zato zavzela za dodatna razpisna vpisna mesta in dodatne prijavne roke za študentke in študente iz Ukrajine, ki jih bo tudi razpisala za določene študijske programe, so sporočili z Univerze.

Ta se je včeraj pridružila vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe in z informativno stojnico na sedežu Slovenske filantropije številnim zainteresiranim mladim ukrajinskim beguncem predstavljala informacije glede študija na ljubljanski univerzi. Na tej je že študiralo nekaj študentov iz Ukrajine. V okviru dobrodelne akcije Srčne UL so že pomagali svojim 13 ogroženim študentkam in študentom, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. Omogočili so jim tudi psihosocialno podporo in pravno pomoč.

Vsem zainteresiranim za učenje slovenskega jezika je sicer na voljo brezplačni spletni tečaj slovenščine Slonline ter prost dostop do učbenikov in delovnih zvezkov, na univerzi pa bodo organizirali tudi tečaje slovenskega jezika za študentke in študente iz Ukrajine. Za ogrožene študentke in študente je še vedno vzpostavljen poseben elektronski naslov, kamor se lahko obrnejo, če potrebujejo kakršno koli pomoč, informacije, nasvet, na voljo so posebne podstrani s splošnimi informacijami glede dogajanja v Ukrajini ter s posebnimi informacijami za študentke, študente in akademsko osebje.