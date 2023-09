V ljubljanskem azilnem domu ni več prostora

V nadaljevanju preberite:

Azilni dom Vič. V bližini patruljirata dva policista. Čez železno ograjo, ki jo ponekod uporabljajo za sušenje oblek, so na notranjem dvorišču opazna začasna ležišča. V prostorih, namenjenih nastanitvi od 250 do 350 ljudi, jih je več kot 1200. Na nevzdržnost razmer je včeraj opozoril tudi varuh človekovih pravic.

V Azilnem domu Vič so nastanjeni izključno samski, polnoletni moški, pri čemer jih večina prihaja iz Maroka, Alžirije, Afganistana in Pakistana. Mlajše od 21 let so zaradi prezasedenosti preselili v Logatec. »Imamo velike težave pri iskanju dodatnih kapacitet, predvsem zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti,« pojasni Katarina Štrukelj, direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, in doda, da iščejo rešitve v vse smeri, pomoč pa jim je obljubila tudi ljubljanska občina.

Kaj Štrukljeva meni o razmerah v ljubljanskem alzilnem domu? Kako položaj vidijo v nevladni organizaciji Kolpainfo? Kaj pa menijo domačini in policisti na območju novomeške poliscijske uprave, kjer migranti večinoma prestopajo mejo?