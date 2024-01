V ljubljanski porodnišnici so se rodili četverčki

Matej, Luka, Marko in Jovan so imena štirih dečkov, ki so se ta konec tedna v ljubljanski porodnišnici rodili materi iz Banjaluke. Kot so v UKC Ljubljana objavili na družbenih omrežjih, so prišli na svet s pomočjo carskega reza v 31. tednu nosečnosti, tehtajo pa od 1030 do 1450 gramov. Mati in dečki se po poročanju medijev dobro počutijo.

Nazadnje so se četverčki v Ljubljani rodili leta 2015, je povedal predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek. »Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna: približno eden na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let,« je dodal predstojnik. Dogodek je še toliko večja redkost, ker so jih starši spočeli spontano.

Poleg spočetja četverčkov, kar je izjemno redko, sta še redkeje uspešna donositev in porod, zato ne preseneča, da so v Banjaluki, od koder prihaja porodnica, dogodek označili za pravi čudež. Mami je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug že čestital predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in ji zagotovil podporo javnih institucij.