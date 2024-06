V nakup dveh helikopterjev za reševanje življenj

Slovenija bo zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj, je po seji vlade napovedal predsednik vlade Robert Golob.

Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov. Dokler se ne vzpostavi nova flota, bo vojska še naprej zagotavljala rezervna plovila, še naprej pa naj bi ta opravljala prevoze pri gorskem reševanju.

Nedavno smo poročali, da je moški, ki je v Bovcu doživel infarkt, na helikoptersko pomoč čakal poldrugo uro. Reševalec Robert Sabol, ki je eden izmed javnih pobudnikov razprave o uvedbi namenskega reševalnega helikopterja v sistemu nujne medicinske pomoči v Sloveniji, je takrat dejal: »Prvi problem tukaj, ki ga imamo, je, da je en helikopter paralelno vpet v pet različnih služb. Ena je helikopterska nujna medicinska pomoč, druga je gorska reševalna služba, to so čisto druge posadke, tretja je prevoz inkubatorja, četrta so sekundarni prevozi za potrebe anestezije in peto je gašenje,« opiše širino.

K temu je treba dodati, da ima lahko tudi policijski helikopter svojo intervencijo na svojem področju: »Ne morete enega resursa razpeti, pa da bo to teklo. Večnamenska zadeva ne obstaja, vsak si zasluži svoje resurse,« opiše ozko grlo helikopterskih prevozov. Opremljen reševalni helikopter bi nas, smo poročali pred kratkim, stal okoli 10 milijonov evrov.

Denar bodo zagotovili iz proračunske rezerve

Doslej je to nalogo opravljala Slovenska vojska, ki ni imela namenskih plovil za reševanje življenj, je po poročanju STA danes spomnil predsednik vlade. Zdaj bo Slovenija kupila namenske helikopterje za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, z njo pa bo upravljala policija in vzpostavila dve bazi. »Čisto možno je, da bomo dodali tretjo bazo v Ajdovščini, četrto nekje v jugovzhodni Sloveniji, zaradi pokritosti celotnega ozemlja,« je povedal Golob.

Dodal je še, da bo natančen razrez sredstev znan, ko bo izpeljan razpis za nabavo helikopterjev, dobavni roki pa bodo odvisni od razpisnih pogojev. Zatrdil je, da bodo še letos vzpostavili namensko infrastrukturo in procese, medtem ko je nabava dodatnih plovil pogojena z dobavnimi roki dobaviteljev.

Sredstva za nakup dveh namenskih helikopterjev bodo zagotovili iz proračunske rezerve ministrstva za finance, nakup pa bo izvedlo ministrstvo za notranje zadeve, so še sporočili.