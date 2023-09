V prihodnjih dveh tednih dražji bencin, dizel in kurilno olje

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od 26. septembra do vključno 9. oktobra znašale 1,588 evra za liter bencina, 1,664 evra za liter dizelskega goriva in 1,249 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Liter neosvinčenega motornega bencina bo na bencinskih črpalkah zunaj avtocestnega križa v prihodnjem dvotedenskem obdobju stal 1,588 evra. Na ministrstvu opozarjajo, da bi, če ne bi regulirali cen, liter tega bencina stal okoli 1,645 evra za liter.

Liter dizla bo zunaj avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,664 evra. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi brez regulacije cena znašala okoli 1,803 evra na liter. Za liter kurilnega olja bo treba plačati 1,249 evra.

Marže trgovcev zunaj območja avtocest in hitrih cest lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se oblikujejo prosto.