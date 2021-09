Včeraj spet porast okužb: potrdili 741 novih primerov

9.00 Včeraj spet porast okužb

8.00 V Nemčiji avgusta manj kot milijon subvencij za skrajšan delovni čas

Včeraj so pri nas ob 3748 PCR-testih potrdili 741 okužb z novim koronavirusom. Okužen je bil že skoraj vsak peti testirani. Delež okuženih v testih znaša19,8 odstotka. Do zdaj so v Sloveniji s prvim odmerkom cepili 1.001.742 ljudi, z vsemi odmerki pa 915.637 ljudi.Število vključenih v shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v Nemčiji še naprej upada. Avgusta se je znižalo z 1,06 milijona na 688.000 zaposlenih in tako prvič po izbruhu koronavirusne krize pristalo pod milijonom. Avgusta je bilo na subvencioniranem skrajšanem delovniku dva odstotka zaposlenih, julija je bil ta delež 3,2-odstoten.Kot je ta teden objavil münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, ki se sklicuje na podatke nemške zvezne agencije za delo, je število vključenih v ukrep upadlo v vseh gospodarskih dejavnostih.Še najslabše se je odrezalo gostinstvo, kjer je na skrajšanem delovniku še vedno 107.000 ljudi oz. 10,1 odstotka vse delovne sile v panogi. Tudi to pa je precej manj kot julija, ko je bilo v državni shemi 17,1 odstotka zaposlenih, je pojasnil Stefan Sauer iz Ifa.V predelovalni industriji medtem ozka grla, ki nastajajo pri proizvodnji proizvodov za vmesno uporabo, niso imela resnejšega vpliva na uporabo ukrepa subvencioniranega skrajšanega delovnika. Delež vključenih zaposlenih se je tako minuli mesec znižal s 4,2 odstotka na 2,7 odstotka zaposlenih v panogi. Najslabše je stanje v papirni industriji, kjer delodajalci ukrep koristijo še za 9,7 odstotka vse delovne sile. V avtomobilski industriji pa je ta delež avgusta upadel s 3,7 na 2,2 odstotka.V trgovini na drobno je bilo medtem minuli mesec v shemi 36.200 zaposlenih oz. 1,5 odstotka vseh v dejavnosti (julija 2,5 odstotka vseh).