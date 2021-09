V novem predlogu zakona o debirokratizaciji ni več socialne kapice

Socialna kapica

Je ukrep omejevanja prispevkov (zdravstvenih in pokojninskih) za delodajalce in delojemalce pri tistih zaposlenih, ki prejemajo višje dohodke. Pri določeni višini plače (po vladnem predlogu 6000 evrov, po predlogu gospodarstva 4600 evrov bruto), bi tako prispevke prenehali plačevati na podlagi odstotkov od plače, ampak bi plačevali le določen znesek ne glede na višino plače.

Zaposlenim, ki prispevajo k višji dodani vrednosti izdelka ali storitve, ostane premajhen znesek. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vlada je iz besedila novega predloga zakona o debirokratizaciji umaknila določbo o uvedbi socialne kapice. Zanjo namreč ni dovolj podpore, izhaja iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade. Uvedba socialne kapice za plače nad 6000 evrov bruto je bila sicer ena od ključnih novosti zakona, ki so jo najbolj nestrpno pričakovali v gospodarstvu.Gospodarstvo je letos večkrat poudarilo, da je socialna kapica nujna, k njeni uvedbi so tudi večkrat pozvali. So si pa prizadevali, da bi bila meja nižja - pri 2,5-kratniku povprečne plače oziroma pri plači 4600 evrov bruto. Toda vlada zdaj socialne kapice ne namerava uvesti.Poleg tega je iz novega predloga zakona, ki ga je sprejela v ponedeljek zvečer na dopisni seji, črtala tudi spremembe zakona o javnem naročanju, zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakona o davčnem potrjevanju računov in zakona o visokem šolstvu, ker bi blokirali zakonodajni postopek.V novem besedilu vlada tudi ne predlaga več razveljavitve zakona o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ker bi bila po razlagi DZ potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev za celoten zakon.Vlada je sicer predlog zakona o debirokratizaciji, katerega namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem, sprejela že marca letos, zakonodajni postopek pa bi se moral s prvim branjem zakonskega predloga začeti v sredo. Tega zdaj zaradi sprejema predloga novega oz. dopolnjenega zakona verjetno ne bo.