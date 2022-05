V petkovih neurjih poškodovane ceste, podrta drevesa, poplavljeni objekti

V neurjih z obilnimi padavinami, ki so v petek popoldne zajela dele severne, vzhodne, osrednje in jugovzhodne Slovenije, je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje zabeleženih 71 dogodkov. Po trenutnih informacijah je bilo poškodovanih nekaj nad pet kilometrov cest, podrtih 66 dreves, poplavljenih pa več deset objektov.

Nevihte z obilnimi padavine so ob prehodu hladne fronte popoldne in zvečer zajele območje Celja, Dobrne, Šentjurja, Vojnika, Benedikta, Gornje Radgone, Ljutomera, Svetega Jurija ob Ščavnici, Črnomlja, Metlike, Novega mesta, Semiča, Ormoža, Svetega Tomaža, Dravograda in Mežice, so zapisali pri centru za obveščanje.

Zaradi neurja je bilo zabeleženih 71 dogodkov, posredovali pa so gasilci iz dveh poklicnih enot in 35 prostovoljnih gasilskih društev. Meteorna voda, ki so jo povzročile močne padavine v kratkem času, je zalivala prostore objektov, kletne garaže in v nekaj objektov nanosila blato in prod. Prav tako je poplavila nekaj dvorišč in z blatom zalila vozišča. Veter je po drugi strani odkrival strehe in podiral drevesa.

Po do zdaj zbranih podatkih je zaradi neurja poškodovanih okoli 5,2 kilometra cest in vodovod, 66 je bilo podrtih dreves, poplavljenih pa 21 stanovanjskih objektov, trije industrijski objekti, dva silosa za spravilo poljskih pridelkov, gasilski dom, gospodarski objekt, poslovni prostor, skladišče in pritlično stanovanje v večstanovanjskem objektu. V neurju je bil en gospodarski objekt tudi v celoti uničen.

Krajevne padavine, morda tudi nevihte, so možne tudi danes. Po napovedih meteorologov bo tako vreme spremenljivo do pretežno oblačno, na severovzhodu dopoldne še dokaj sončno. Posamezne plohe in nevihte bodo tokrat predvsem v zahodni polovici Slovenije. Za zdaj opozoril pred možnimi neurji ni.