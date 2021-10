V podjetju Dani AFC bo ostalo brez dela 100 ljudi

Le nekaj mesecev po tem, ko je ameriška multinacionalka Adient sporočila, da bo zaprla avtomobilsko proizvodnjo na lokaciji v Slovenj Gradcu in odpustila 430 ljudi, je v javnosti danes odjeknilo, da bo brez dela ostalo tudi sto ljudi v slovenjgraškem podjetju Dani AFC, ki je v lasti zasebnika iz Italije.

Direktor podjetja Jože Horvat za izjave še ni bi dosegljiv. Informacijo o odpuščanjih sta potrdila predstavnika Konfederacije slovenskih sindikatov in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. David Ažnoh iz Konfederacije slovenskih sindikatov: »Katastrofa! Brez dela bodo v glavnem ostale ženske, ker so pretežno ženski kolektiv.«

Jaka Šilak iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je povedal, da so na pogovoru z vodstvom družbe predlagali mehko varianto odpuščanja za 34 starejših delavcev, ki bi se z dokupom let lahko dostojno upokojili, delodajalca so opozorili tudi na diskriminatorne kriterije pri sestavljanju seznama presežnih delavcev in se zavzeli za višje odpravnine. Ne v enem in ne v drugem sindikatu v zvezi s tem niso optimistični, saj imajo med zaposlenimi premalo članov. V obeh sicer upajo, da bo lastnik upošteval njihove predloge.

Konec aprila brez službe 50 ljudi

Zaradi razmer v avtomobilski industriji v podjetju že spomladi niso podaljšali pogodb zaposlenim za določen čas. Konec aprila je tako ostalo brez službe 50 ljudi, odpustili pa so tudi sedem ljudi s pogodbami za nedoločen čas.

Jožef Horvat, ki je na čelu podjetja že osemnajst let, je spomladi rekel, da so vsakoletna nihanja pri zaposlovanju v podjetjih, ki delajo za avtomobilsko industrijo stalnica. David Ažnoh pa trdi, da je neprestano zaposlovanje in odpuščanje britje norcev iz ljudi in da je podjetje že vsa leta izjemno slabo vodeno.

Zaposleni po informacijah obeh sindikatov delajo le kakšen dan v tednu, sicer pa morajo koristiti preostanek letnega dopusta, nekateri pa morajo na delo čakati doma.

Vse oči so zdaj uprte v druga podjetja v mestu, ki so povezana z avtomobilsko industrijo, med njimi Grammer, ki je v Nemčiji odpustil 900 sodelavcev.