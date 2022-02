Kitajci razvili zelo natančne hitre teste za novi koronavirus

12:33 Avstrija v dodatno rahljanje protikoronskih ukrepov

Avstrijska vlada se je danes odločila, da bo kljub trenutnemu vrhu okužb s koronavirusno različico omikron sprostila ukrepe za zajezitev okužb. Odprava pogoja PC (preboleli ali cepljeni proti covidu-19) bo od sobote veljala tudi za storitve, kjer prihaja do tesnega telesnega stika. Avstrijska vlada je danes tudi odpravila omejitev števila prisotnih na prireditev. Za prireditve sicer še naprej velja pravilo PC in uporaba zaščitne maske vrste FFP2 tako na prostem kot v notranjih prostorih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Za obisk frizerja bo poslej v veljavi pogoj PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom). Še vedno v veljavi ostaja obvezna nošnja zaščitne maske vrste FFP2. Že predhodno je avstrijska vlada napovedala, da od sobote dalje pogoj PC ne bo veljal več za trgovine, muzeje in knjižnice. Še naprej v teh primerih velja obvezna zaščitna maska vrste FFP2. Avstrijski gostinski lokali se bodo morali še naprej zapirati ob 24. uri. V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 27.087 novih okužb z novim koronavirusom, kar je sicer nekoliko več kot pred tednom dni, ko so jih potrdili 25.894, a je kljub temu število novih okužb rahlo upadlo že šesti dan zapored. V zadnjih 24 urah je umrlo 24 covidnih bolnikov. Na intenzivni negi je sicer 194 covidnih bolnikov, kar je za osem manj kot dan prej, na spletni strani poroča avstrijski Kronen Zeitung.

11:41 Kitajski znanstveniki naj bi razvili zelo natančen test za novi koronavirus

Kitajski znanstveniki trdijo, da so razvili nov test za okužbo na novi koronavirus, ki je natančen kot laboratorijski test PCR, le da rezultate prikaže v samo štirih minutah. PCR testi veljajo za najbolj natančne teste za odkrivanje okužb z novim koronavirusom, vendar običajno traja več ur, da pokažejo rezultate. V nekaterih državah so se zaradi velikega povpraševanja po testiranju, ki ga je spodbudilo eksponentno širjenje zelo nalezljive različice omikron, pojavili veliki zaostanki pri poročanju rezultatov testov. Odgovor na to naj bi imeli raziskovalci z univerze Fudan v Šanghaju, ki sporočajo, da lahko njihov senzor zmanjša potrebo po dolgotrajnih laboratorijskih testih za covid-19. V njihovih poskusih so odvzeli vzorce 33 okuženim osebam v Šanghaju, vzporedno pa so izvajali tudi PCR teste, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rezultati njihove metode so se popolnoma ujemali s testi PCR, navajajo v svojem poročilu. Njihova študija je preizkusila novo metodo na 54 vzorcih, med katerimi so bili tudi ljudje z vročino, ljudje z gripo in zdravi prostovoljci, pri čemer v teh primerih ni bilo lažno pozitivnih testov, zagotavljajo znanstveniki. Raziskovalci iz Fudana so sporočili, da bo po razvoju njihova testna naprava lahko uporabna za hitro testiranje v različnih razmerah, vključno z letališči, zdravstvenimi ustanovami in celo doma. PCR testi niso le počasni, temveč zahtevajo tudi laboratorijsko infrastrukturo, ki je v številnih državah lahko omejena. To posledično zmanjšuje število testov, ki jih je mogoče obravnavati vsak dan.

9:50 Delež okužb pada, število cepljenih še vedno raste prepočasi

V ponedeljek so ob 3172 PCR-testih in 121.068 hitrih antigenskih testih potrdili 11.098 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 186.078 primerov aktivnih okužb, kar je 1685 primerov manj kot dan prej. Za 85 potrjenih primerov se je znižalo tudi sedemdnevno povprečje, ki dosega 12.572. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je pri 8827, kar je 81 manj kot dan prej. Pred tednom dni, torej zadnji dan, preden se je za potrjeno okužbo začel šteti tudi pozitivni test na hitrem antigenskem testu in so se potrjene okužbe na obeh oblikah testov začele seštevati isti dan, je bilo število potrjenih okužb pri 11.728. V četrtek in petek minuli teden, ko je učinek novega načina beleženja statistike počasi izzvenel, sta bili vrednosti prav tako pri okoli 11.700. Pri tem je bilo število opravljenih hitrih testov takrat nekoliko manjše, število PCR-testov pa nekoliko večje. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepljenih 1.262.076 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.213.754. Obe številki se povečujeta le počasi, bistvenega preboja pa ni.

9:30 Protestni konvoji zaradi protikoronskih ukrepov tudi na Novi Zelandiji

Kolona tovornjakov in avtodomov je danes blokirala ulice v bližini novozelandskega parlamenta v Wellingtonu. Gre za proteste po vzoru kanadskih, ki so usmerjeni proti ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom in cepljenju proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na ulicah, ki obkrožajo stavbo novozelandskega parlamenta z vzdevkom čebelnjak, se je ustavilo več sto vozil, ki so bila oblepljena s sporočili, kot sta Vrnite nam našo svobodo in Prisila ni privolitev. Še več sto drugih vozil je vozilo po središču mesta in hupalo. Okoli tisoč protestnikov se je zbralo na protestnem shodu.

Protesti so po poročanju AFP potekali mirno. Policija ni poročala o morebitnih prijetjih ali večjih incidentih.Novozelandska premierka Jacinda Ardern je protestnikom sporočila, da ne bo razpravljala z njimi. Izpostavila je, da večina Novozelandcev podpira načrte vlade za cepljenje proti covidu-19. »96 odstotkov Novozelandcev se je cepilo, kar nam je omogočilo, da sedaj zaradi dodatne zaščite živimo z manj omejitvami,« je premierka dejala za novozelandski radio.

Na Novi Zelandiji je cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v določenih panogah, kot so zdravstvo, pravosodje, izobraževanje in obramba. Uvedli so tudi potrdila o cepljenju, ki jih je potrebno pokazati ob vstopu v restavracije ter na športne in verske dogodke. Potrdila niso obvezna za javni prevoz, supermarkete, šole in dostop do zdravstvenih storitev.

V kanadski prestolnici Ottawa je konvoj tovornjakov, ki so ga poimenovali konvoj svobode, več kot teden dni blokiral prestolnico, zaradi česar so mestne oblasti razglasile izredne razmere.

8:11 Na olimpijskih igrah šest novih okužb

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so v olimpijskem mehurčku zaznali šest novih okužb z novim koronavirusom. Kot so danes sporočili organizatorji, gre v petih primerih za športnike oziroma člane ekip. V ponedeljek so sicer skupaj opravili okoli 70.000 testiranj.