V prihodnjih dneh pomladne temperature, ogrelo se bo do 16 stopinj

Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo lahko najmočnejši sunki jugozahodnega vetra v višjih legah in na severovzhodu Slovenije ponekod presegli hitrost 70 kilometrov na uro.

Ponekod so na plan že pokukali teloh in zvončki. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Pihal bo močan veter

Začetek februarja v nasprotju z januarjem ni postregel z ravno zimskimi temperaturami, tudi kakšnega močnejšega sneženja ni na vidiku. Vremenoslovci pa skorajda že spomladanske temperature napovedujejo tudi za prihodnje dni. Ponekod se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. V nekaterih z več sonca obsijanih krajih so na plan že pokukali teloh in zvončki.Kot je povedal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso), bo toplo tja do nedelje: »Nad naše kraje bo od jugozahoda pritekal razmeroma topel in vlažen sredozemski zrak. Zima, bolj mrzla od povprečja za ta letni čas, vztraja predvsem nad severno polovico Evrope, tam imajo ponekod tudi do minus 10 stopinj Celzija, ponekod tudi sneži. Srednja in južna Evropa pa sta vedno bolj pod vplivom toplejšega zraka, tako da so razlike med severom in jugom celine morda večje, kot bi bilo klimatsko pričakovano.«Do nedelje bodo temperature pri nas med deset in šestnajst stopinjami Celzija. V zadnjih dneh smo imeli po Gregorčičevih besedah precej hladno obdobje. A meteorologi opažajo, da je v zadnjih desetletjih temperaturnih odstopanj navzgor zaradi globalnega segrevanja bistveno več. Na območju Alp, kamor spada tudi Slovenija, so ta nihanja še bolj izrazita. Vsaj za zdaj kljub temu ne kaže, da bi letošnja zima bistveno odstopala od povprečja, je pa mesec kljub vsemu še dolg.Danes bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo najbolj izrazit v višjih legah in na severovzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do deset, na vzhodu do trinajst stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo razmeroma sončno. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do devet, v severnih krajih okoli ničle, najvišje dnevne od deset do šestnajst stopinj Celzija.Na Arsu opozarjajo, da bodo danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči lahko najmočnejši sunki jugozahodnega vetra v višjih legah in na severovzhodu Slovenije ponekod presegli hitrost 70 kilometrov na uro.Tudi v petek in soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter. Vremenska slika kaže, da je nad severozahodno Evropo obsežno ciklonsko območje. Z okrepljenimi vetrovi zahodne smeri doteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak.Danes bo ob Jadranu in v sosednjih pokrajinah Italije pretežno oblačno z nekaj dežja, drugod bo delno jasno. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik. Jutri bo v Istri in v Kvarnerju pretežno oblačno, predvsem v Gorskem kotarju bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno in precej toplo. Pihal bo jugozahodni veter.