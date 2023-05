V regijo je prišlo 3,45 milijarde evrov investitorskega denarja

V nadaljevanju preberite tudi:

Slovenska, hrvaška in srbska tehnološka podjetja so med letoma 2021 in 2022 pridobila 3,45 milijarde evrov kapitala, kaže raziskava investicijskega sklada Silicon Gardens. To je kar dvanajstkrat več kot med letoma 2016 in 2017, ko so po njihovih podatkih zbrali skupaj 300 milijonov evrov. Največ denarja, 75 odstotkov, je prišlo iz ZDA.

Največ denarja so zbrala podjetja, v katera so lastniško vpleteni Hrvati, kar 1,86 milijarde evrov, v slovenskem lastništvu so prišla do 1,25 milijarde evrov (šestkrat več kot pred petimi leti), Srbi pa so zbrali 325 milijonov evrov.

Katera so najboljša podjetja po višini pridobljenega kapitala v regiji? Zakaj imajo ta podjetja pogosto sedež v tujini, čeprav so ustanovitelji iz naše regije?