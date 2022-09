V SD poskus poenotenja pred volilnim kongresom

Po potrjenem osnutku kandidacijske liste je bolj ali manj jasno, da bo Socialne demokrate tudi po kongresu na Ptuju še naprej vodila dosedanja predsednica Tanja Fajon, kar sama razume kot znak zaupanja. Evidentiranih je bilo še pet kandidatov, a nihče ni podal soglasja h kandidaturi. Najbliže je bil vodja poslanske skupine Jani Prednik, ki pa se za to ni odločil v imenu stabilnosti in enotnosti.

Ob podpori tretjine delegatov je sicer tudi na kongresu še mogoče vložiti kandidature za vse vodstvene funkcije, a za zdaj vse kaže, da se bo najostrejši boj preselil med kandidate za dve podpredsedniški mesti, ki ju bodo poskušali zasesti župan Ajdovščine Tadej Beočanin, evropska poslanca Milan Brglez in Matjaž Nemec ter poslanec Damijan Zrim in nekdanji poslanec Franc Trček.

Presenetljivo pa med kandidati za podpredsedniško funkcijo ni vodje poslanske skupine Janija Prednika, ki je resno razmišljal, da bi podal soglasje za predsedniško funkcijo, a se za to na koncu ni odločil. »Soglasja za kandidaturo nisem dal, ker sem po tehtnem razmisleku sprejel odločitev, da vsi igramo za isto ekipo. In ekipa, stabilnost in enotnost je tisto, kar Socialni demokrati potrebujemo, da spet postanemo vodilna politična sila,« je svojo odločitev pojasnil Jani Prednik in dodal, da se kot vodja poslanske skupine zaveda velike odgovornosti, ki jo ima pri vodenju poslancev, še posebno v času, ko sedanje razmere zahtevajo enotnost in stabilnost, tako stranke, kot vladajoče koalicije.

Fajonova je dejala, da sta se s Prednikom pogovorila tudi o njegovi odločitvi, da ne vloži svoje kandidature in da ga v prihodnosti vidi kot enega od možnih naslednikov na čelu stranke.

Več kot 400 delegatov pa bo za položaj podpredsednice stranke lahko izbiralo med poslanko in podpredsednico državnega zbora Meiro Hot, ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, generalno sekretarko ženskega foruma Mijo Javornik in Zdravko Vasiljević Rudonić.

Za glavnega tajnika se bosta po odhodu Dejana Levaniča spopadla kranjski podžupan Jani Černe in tajnik ljubljanskega mestnega odbora Klemen Žibert. »Naj zmaga najboljši,« Levanič odgovarja na vprašanje, koga bi raje videl kot svojega naslednika.

Nepomembno pa ne bo niti to, kdo bo izvoljen v predsedstvo stranke, ki potrjuje ključne odločitve – do zdaj je tam imela odločilno besedo centrala, kar je povzročalo nezadovoljstvo na terenu.

Socialni demokrati se bodo v peterk sestali še na klavzuri, na kateri naj bi se poskušali dogovoriti o nerešenih vprašanjih, in na kongresu tako vsaj na zunaj nastopiti enotno.