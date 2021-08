V Sloveniji naj bi 70-odstotno precepljenost dosegli do oktobra

Bolne otroke, ki morajo že zaradi narave zdravljenja biti izolirani, je epidemija še dodatno osamila. FOTO: Jure Eržen/Delo

Minister za zdravjeje ob obisku pediatrične klinike izrazil pričakovanje, da bomo v Sloveniji 70-odstotno precepljenost dosegli do oktobra. Če jo bomo dosegli šele prihodnje leto, ne bo dovolj, da bi bila družba odprta, je dejal. Napovedal je, da bo posvetovalna skupina za cepljenje danes odločala o cepljenju s tretjim odmerkom.Poklukar je danes obiskal pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer zdravijo najbolj bolne otroke s pridobljenimi in prirojenimi boleznimi imunskega sistema. Zdravnikje danes ob obisku Poklukarja dejal, da čeprav poteka pri zdravih otrocih okužba s covidom-19 razmeroma dobro, »pa pri tej ogroženi skupini otrok, kot vemo, okužba predstavlja velik rizik«.Zato se na pediatrični kliniki trudijo, da do okužb ne bi prišlo. Pri tem po Homanovih besedah najbolj pomaga cepljenje in nošnja mask, zato poziva Slovence, da to upoštevajo. Priporočila za preprečevanje okužb na pediatrični kliniki namreč niso vedno prijetna za starše in za otroke, ki v kliniko prihajajo na pregled ali na bolnišnično zdravljenje, je še pojasnil Homan.Pozivu k cepljenju in upoštevanju ukrepov se je pridružil tudi, čigar otrok se zdravi v pediatrični kliniki. Pojasnil je, da je bolne otroke, ki morajo že zaradi narave zdravljenja biti izolirani, epidemija še dodatno osamila. »Otroci bi radi šli med ljudi, vendar ne morejo zaradi ukrepov, ukrepi pa so tu zaradi širjenja epidemije,« je dejal Hafner.Minister Poklukar se je ob obisku zahvalil zaposlenim na pediatrični kliniki in ugotavljal, da je za otroke dobro poskrbljeno. Vse državljane je pozval k cepljenju, s katerim lahko zaščitimo otroke, ki potrebujejo zdravljenje, in druge. Poudaril je, da ob vračanju otrok v šolske klopi v prihodnjih dneh obstaja bojazen zaradi naraščanja okužb. »Kot veste, smo v zadnjih dneh odpirali nove covidne oddelke. Napoved za jesen je negotova, popotnica pa ni dobra,« je povedal Poklukar.Po Poklukarjevih besedah bodo državljani v jeseni s svojim ravnanjem odločali o odpiranju in zapiranju dejavnosti. Cilj še vedno ostaja 70-odstotna precepljenost, ki pa jo moramo po njegovem doseči konec septembra ali v začetku oktobra. »Aprila se hvaliti s 70-odstotno precepljenostjo ne bo zadosti, da bi se upirali zapiranju gospodarstva, kulture ali pa šol,« je dejal Poklukar.Na vprašanje o začetku cepljenja s tretjim odmerkom cepiva je Poklukar pojasnil, da bo posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pod vodstvomo tem odločala danes. Glede na primer Izraela, kjer so s tretjim odmerkom zagotovili manj obolelih pri starejših od 60 let, Poklukar pričakuje, da bo skupina pred velikim izzivom, da poda nove smernice. »Torej da pristopimo ponovno k cepljenju starejših v domovih občanov, morda cepljenju starejših od 50, 65 let, potem pa tudi vseh ostale, ki so se cepili med prvimi, torej zdravstvo, sociala in šolstvo,« je pojasnil Poklukar.