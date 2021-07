07.35 Na Hrvaškem že 70 odstotkov okuženih z delta različico

07.18 V Latviji cepljenje proti covidu-19 obvezno za nekatere poklice

00.50 V Slovenijo le še s potrdili PCT

Tisti, ki dokazil ne bodo predložili, bodo morali v desetdnevno karanteno.FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. FOTO: Blaž Samec/Delo

00.30 Po izglasovanem vetu pred poslanci ponovno odločanje o noveli zakona o nalezljivih boleznih

Hrvaška vlada je objavila podatke, ki kažejo, da je že 70 odstotkov okuženih z delta različico koronavirusa, pišejo hrvaški mediji. Delta je prisotna v vseh županijah, kjer so testna mesta, piše Slobodna dalmacija. Pred tednom dni, 8. julija, je bil delež okuženih z delto 46,7 odstotka, kot je podatke potrdil tudi vodja hrvaškega inštituta za javno zdravje Krunoslav Capak. Novi podatki o deležu delta različice pa so bili objavljeni v torek in kažejo, da so skupno na testiranje poslali 7.144 vzorcev, prejeli pa so rezultate za 6.956 vzorcev (uspešno je bilo sekvenciranih 5.776 vzorcev). Pred dvema dnevoma so prejeli rezulatate za 188 vzorcev, ki so jih v sekvenciranje poslali pretekli teden, uspešno so jih sekvencirali 154. Od teh je bilo 44 vzorcev okuženih z različico alfa, kar je 28,6 odstotkov, 109 oziroma 70,8 pa z delta različico – ta je prisotna v vseh testiranih županijah.Latvijska vlada je v sredo sprejela odločitev, da bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v zdravstvu, izobraževanju in socialnih službah. V ostalih panogah bodo delodajalci imeli pravico, da odpustijo tiste zaposlene, ki se ne bodo cepili. Odločitev vlade, ki naj bi začela veljati 1. oktobra, mora potrditi še latvijski parlament. »Govorili smo o pobudah za promocijo cepljenja, začeli smo s kampanjo osveščanja za ciljne skupine. Ta zakon je bil pripravljen tudi zaradi tega, da ljudje spremenijo svoje ravnanje,« je o predlogu zakona po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal latvijski premierV Latviji z okoli 1,9 milijona prebivalci so doslej potrdili več kot 138.000 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je več kot 2500 covidnih bolnikov. Cepljenje proti covidu-19 v državi zaenkrat poteka počasi. Doslej je vsaj en odmerek cepiva prejela tretjina prebivalcev. V zadnjih tednih se v Latviji zmanjšuje število novih okužb, a hkrati opažajo vse večje širjenje posebej nalezljive različice novega koronavirusa delta. Po besedah ministra za zdravjedelta predstavlja skoraj 54 odstotkov vseh novih okužb.V Sloveniji v skladu z novim odlokom o prehajanju meje od danes ne velja več seznam držav glede na epidemiološko sliko. Vsi potniki morajo pri vstopu v državo predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), sicer morajo v karanteno. Izjema so otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in tranzitni promet, ne pa tudi dnevni migranti. V Slovenijo lahko po novem vstopijo vsi, ki predložijo dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirus, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Veljajo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Potniki lahko kot dokazilo predložijo tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.Tisti, ki dokazil ne bodo predložili, bodo morali v desetdnevno karanteno. Ta se lahko prekine peti dan z negativnim PCR testom. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se jih napoti v karanteno, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajali karanteno; če tega nimajo, se jim vstop v Slovenijo ne dovoli. Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. V sredo je vlada med izjeme dodala še tranzitne potnike in mednarodni promet, med izjemami pa ni več dnevnih migrantov.Poslanci bodo na današnji izredni seji ponovno odločali o noveli zakona o nalezljivih boleznih, saj je državni svet v ponedeljek izglasoval odložilni veto. Da bo novela, s katero želi vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišče, sprejeta, jo mora podpreti najmanj 46 poslancev. Minuli teden jo je DZ potrdil s 44 glasovi za in 42 proti. Z novelo zakona želi vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona o nalezljivih boleznih, povezani z ukrepi ob epidemiji, neustavni.Pravna ureditev naj bi bila po navedbah vlade uporabna tako ob pojavu že znanih nalezljivih bolezni kot tudi ob pojavu do zdaj neznanih in strokovno še neraziskanih nalezljivih bolezni. Tudi po oceni koalicijskih poslancev novela prinaša ustrezne rešitve za varovanje zdravja državljanov.