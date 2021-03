V SMC le za amnestijo za dijake, ne pa tudi druge protestnike

V nadaljevanju preberite:

Šest od osmih poslancev SMC je danes vložilo predlog zakona, s katerim bi ustavili vse tiste postopke o prekrških po zakonu o nalezljivih boleznih, ki so jih 9. februarja na prepovedanih javnih shodih storili posamezniki ali posameznice, ki so v tem šolskem letu vpisani v srednje šole. Amnestirali naj bi torej dijake, ki so na mirnih protestih zahtevali odprtje šol, pa odločba o prekršku zoper njih še ni bila izdana oziroma še ni postala pravnomočna.