V soboto odkrili 725 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji opravili 2694 testov (PCR in hitrih antigenskih testov) na novi koronavirus, okužbo pa so potrdili pri 725 osebah, je sporočila Vlada RS. Delež pozitivnih testov je bil tako 26,9-odstoten. Umrlo je 29 oseb s covidom-19.V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1173 oseb, na intenzivni negi je bilo 190 ljudi s covidom-19.Opravili so 2304 PCR testov in potrdili 661 novookuženih ter 390 hitrih testov in našteli 64 novih okužb, na spletni strani navaja Sledilnik za covid-19 in dodaja, da je bilo včeraj v Sloveniji 19.158 aktivno okuženih oseb.Sedemdnevno dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev na datum 1. januar po vladnih podatkih za državo znaša 479,1 primera. Najvišje sedemdnevno število potrjenih primerov imata Posavska statistična regija (859,4) in jugovzhodna Slovenija (700), najnižje pa Primorsko-notranjska (376,7) in Gorenjska (366).