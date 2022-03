V središču Kopra bodo gradili v višino

V nadaljevanju preberite:

V koprski gradbeni družbi Grafist nameravajo stolpič v kompleksu Solis, ki so ga odkupili od občine, v prihodnjih mesecih zvišati za dve etaži – na pritličje in šest etaž. Skupaj z zgornjimi nadstropji sosednjega stolpiča, v katerem sta NLB in Delavska hranilnica, načrtujejo v dveh fazah 137 stanovanj.

Napovedujejo tudi 170 novih stanovanj v okviru projekta Levji grad, ki se bo dvigoval v kar sedmih etažah nad pritličjem in bo »višinsko poravnan« z bližnjo zgradbo banke Intesa Sanpaolo. Občinski stanovanjski sklad pa v mestni okolici snuje celo osemnadstropno stolpnico.

V Grafistu nadaljujejo dela v Solisu, ki stoji ob vhodu v mesto iz smeri koprskega naselja Semedela. V zgornjih nadstropjih stolpiča, kjer imata nove prostore NLB in Delavska hranilnica, ter v tistem delu, ki so ga lani odkupili od občine, so s spremembo gradbenega dovoljenja predvideli stanovanjsko gradnjo.

Tako naj bi bilo že septembra v stolpiču z bankama na voljo za vselitev okoli 60 stanovanj, stolpič, ki so ga odkupili od občine, pa nameravajo nadgraditi še z dvema etažama in tako trgu do pomladi prihodnje leto ponuditi še 77 stanovanj. Cene bodo postavljene od 3200 do 3800 evrov za kvadratni meter. V Grafistu pa do letošnje pomladi pričakujejo tudi dovoljenje za nadzidavo stolpiča, namenjenega hotelu, z dodatnimi štirimi etažami (na pritličje in osem etaž).