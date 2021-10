V sredo potrdili 1081 pozitivnih primerov

Glede na podatke sledilnika za covid-19 so v sredo v Sloveniji potrdili 1081 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 5366 testov PCR in 23.586 hitrih testov. Med testiranimi s PCR je torej pozitivnih 20,1 odstotka.

V bolnišnicah je hospitaliziranih 420 ljudi, od tega 122 na intenzivni negi. Pet ljudi je umrlo. Skupno je za posledicami koronavirusa doslej v Sloveniji umrlo 4623 ljudi.

Pri sledilniku so tudi zapisali, da je polno cepljenih 1.055.032 prebivalcev Slovenije, kar predstavlja polovico vseh ljudi pri nas.

Največ, 679.551 oseb, je polno cepljenih s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Sledi cepivo AstraZenece, s katerim je v Sloveniji polno cepljenih 155.042 oseb. S cepivom podjetja Janssen, se je doslej polno cepilo 121.671 ljudi, s cepivom Moderne pa 91.149 oseb.

Z vsaj enim odmerkom cepiv proti covidu-19 pa se je medtem v Sloveniji doslej cepilo 1.137.513 ljudi ali 54 odstotkov prebivalcev, navaja NIJZ.