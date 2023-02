V Svet RTV Slovenija imenovana predstavnica Evangeličanske cerkve

Z urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so sporočili, da je skladno z novelo zakona o RTV Slovenija na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim za članico Sveta RTV Slovenija imenovala predstavnico Evangeličanske cerkve Klaudijo Sedar. Neuradno so sicer prispele tri popolne prijave.

»Klaudija Sedar je doktorica znanosti s področja Interkulturnih študijev - primerjalnih študijev idej in kultur. Trenutno kot direktorica vodi Zavod Primoža Trubarja, katerega ustanoviteljica je Evangeličanska cerkev in je aktiven na projektno-raziskovalnem ter kulturno-razvedrilnem področju. Je tudi avtorica več samostojnih knjižnih izdaj ter urednica evangeličanskih publikacij, med drugim mesečnika Evangeličanski list in Evangeličanskega koledarja. Svoje znanje s področja zgodovine Evangeličanske cerkve pa predaja tako mlajšim kot starejšim generacijam,« so sporočili.

Mandat članice Sveta RTV Slovenija iz vrst registriranih verskih skupnosti je sicer določil žreb, ki ga je predsednica republike izvedla 4. januarja letos in traja štiri leta od dneva, ko je svet konstituiran v skladu z novelo. To se bo zgodilo, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine članov.

Skladno z novelo bi to moralo biti sicer najkasnje v 60 dneh oziroma konec prihodnjega tedna, četudi je zaenkrat to imenovanje šele druge svetnice v 17-članski svet.

Seveda, če ustavno, ki ima na mizi tudi predlog za zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, ne bo odločilo drugače.