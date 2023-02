Znana prva članica novega sveta RTV Slovenija

Kot so sporočili iz urada informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, so skladno s spremenjenim zakonom o RTV Slovenija na podlagi javnega poziva med štirimi prijavljenimi za svetnico v novem 17-članskem svetu RTV Slovenija izbrali univerzitetno diplomirano novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenije.

»Imenovana je univerzitetna diplomirana novinarka, ki ima dolgoletne delovne izkušnje s področja razvoja informacijske družbe, medijev in novinarstva. Je dobra poznavalka medijske zakonodaje in tudi širšega medijskega zakonodajnega okvira, predvsem kar zadeva avtorske pravice, zaščito žvižgačev, dostop do informacij javnega značaja, kazensko pravo in svobodo izražanja. Svoje znanje prenaša na študente novinarstva na Fakulteti za družbene vede, kot delovni mentor je sodelovala tudi pri projektu Aktualni problemi medijskega kazenskega prava Pravne fakultete v Ljubljani,« so zapisali v uradu informacijske pooblaščenke, kjer so kot prvi imenovali svetnika.

To morajo na podlagi javnih pozivov storiti še predsednica republike, varuh človekovih pravic, olimpijski komite, nacionalni svet za kulturo, italijanska in madžarska narodna skupnost, akademija znanosti in umetnosti, svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter krovna organizacija invalidskih organizacij.

Šest predstavnikov pa morajo zaposleni izvoliti iz svojih vrst, a naj bi bile volitve šele tri dni pred skrajnim rokom, določenim v noveli, 26. februarja, kar pomeni, da bi lahko bili v primeru zapletov zaposleni tudi odsotni na prvi konstitutivni seji.

Novi svet bo sicer konstituiran, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine članov. Če bi se zapletlo pri imenovanju nekaj svetnikov, bi torej svet vseeno lahko nastopil mandat in nato v 15 dneh po konstituiranju izvedel razpis za novo upravo.

Če seveda ne bo drugače odločilo ustavno sodišče.