Na Kolodvorski spet napeto

Na RTV Slovenija bodo danes stavkajoči pojasnili, kako in zakaj bodo jutri spet zaostrili stavko, ki se je začela že 23. maja lani in jo vodstvo preizkuša na sodišču. »Državljanke in državljani so se na referendumu izrekli za javno radiotelevizijo, ki naj bo neodvisna in avtonomna, njihov glas razumemo kot glas podpore našim prizadevanjem za novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, kar je tudi naša prva stavkovna zahteva,« sporočajo stavkajoči na Kolodvorski, kjer bo danes na sporedu programskega sveta tudi pobuda za razrešitev generalnega direktorja.

Kar 12 programskih svetnikov v 29-članskem programskem svetu – za razrešitev je nujna absolutna večina – je namreč že 2. decembra vložila pobudo za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, a je do zdaj niso mogli obravnavati, saj je bil ta mesec dni odsoten.

V tem času je nato z uveljavitvijo sprememb zakona o RTV Slovenija postal vršilec dolžnosti, zato v svojem odgovoru tudi navaja, da ga zato ni mogoče razrešiti: »Vršilec dolžnosti generalnega direktorja zaradi navedenega predlagam, da programski svet postopka razrešitve ne začne oziroma da s sklepom postopek, kolikor bi se morebiti štelo, da je postopek že začet, ustavi.«

Pričakovati je, da ga bo pri tem podprl tudi predsednik programskega sveta Peter Gregorčič.

Večino očitkov o odgovornosti za netransparentno, negospodarno, škodljivo in pristransko motivirano upravljanje generalni direktor zanika. Na očitke o najemanju sodelavcev za dela, ki bi jih lahko opravili zaposleni, predvsem za nove projekte ali za izpolnjevanje lastnih političnih želja, pa je celo odgovoril, da ni jasno, na kaj se ta očitek nanaša, četudi je ob zaposlovanju nekdanji Janševih sodelavcev posredno sam priznal, da bi se bilo treba z nekaterimi specifikami, ki se nanašajo na politiko, pri novinarskih in uredniških mestih treba ukvarjati.

Pred predvideno menjavo na čelu vodstva – najpozneje 26. februarja bi se skladno z novim zakonom sestal novi svet – je vodstvo svoje kadre poskušalo zavarovati z aneksom h kolektivni pogodbi RTV, po katerem se bo vsem, ki se jim bodo prekinile pogodbe o zaposlitvi brez njihovega soglasja, izplačali do dvajset osnovnih plač oziroma za vrnitev na delovno mesto, ki ga je delavec pred tem že opravljal, do sedem.

Gregorčič in drugi spremembe zakona o RTV Slovenija izpodbijajo na ustavnem sodišču – zahtevajo absolutno prednostno obravnavo in tudi zadržanje, o katerem pa ustavni sodniki še niso odločili. Na njegov predlog so za zdaj iz odločanja izločili le Roka Čeferina.