V veljavi novi protikoronski ukrepi: dodatki, odškodnine in povračilo stroškov

8.30 V Italiji od sredine januarja razširjena uporaba pogoja PC

V Italiji bo od 10. januarja vstop na avtobuse, vlake, v hotele, na terase gostinskih lokalov in v kongresne centre možen samo za cepljene proti covidu-19 in tiste, ki so to bolezen preboleli, je v sredo odločila italijanska vlada. Ta je obenem omilila pravila za karanteno.

Vlada Maria Draghija je v sredo sprejela odlok, v skladu s katerim bodo 10. januarja uvedli nujne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije.

T. i. super covidno potrdilo, ki ga lahko pridobijo samo cepljeni proti covidu-19 ali preboleli, bo obvezno za sredstva javnega potniškega prometa, hotele in druge turistične namestitve, poročne zabave, sejme in kongrese. Poleg tega pa še za terase gostinskih lokalov, žičniške naprave, bazene in ekipne športe.

7.25 Belgija po odločitvi sodišča odpravila zaprtje kulturnih ustanov

Belgijske oblasti so v sredo dovolile ponovno odprtje kulturnih ustanov, potem ko je to zahtevalo pristojno sodišče. Kulturne ustanove bo lahko obiskalo največ 200 ljudi naenkrat, udeleženci pa bodo morali predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativni izvid testa na novi koronavirus.

7.00 V ZDA rekordne okužbe, hospitalizacije in smrti naraščajo počasneje

Povprečje dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom je v ZDA v zadnjem tednu dni glede na podatke univerze Johnsa Hopkinsa naraslo na 265.000 na dan, kar je nov rekord, vendar pa hospitalizacije in smrti zaradi covida-19 za zdaj naraščajo veliko počasneje.

Zadnji tedenski rekord v povprečju novih okužb na dan je bil sredi januarja pri 250.000. V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 60.000 oseb, kar je polovica manj kot januarja. Povprečno število smrtnih primerov pa je v zadnjem tednu naraslo na okrog 1500 na dan, medtem ko je pred dvema tednoma znašalo okrog 1200 na dan.

0.30 V veljavi novi protikoronski ukrepi

Z današnjim dnem je začel veljati nov interventni zakon za omilitev posledic covida-19. Med ukrepi, tokrat vrednimi 280 milijonov evrov, so novi dodatki, odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ter povračilo stroškov hitrih testov podjetjem. Začasno se zvišuje zgornja meja uvrščanja zdravnikov v plačne razrede.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov ter prinaša še nove. Ena od novosti je povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19.