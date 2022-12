V zadnjih letih nekatere spremembe vpeljane parcialno in brez premisleka

V nadaljevanju preberite:

Poleg uvajanja drugega tujega jezika imamo zelo pereče vprašanje izobraževanja na domu. Število otrok, ki se izobražujejo doma, se povečuje, mnogi, ki imajo uradno status, da se izobražujejo na domu, so v resnici pri različnih zasebnikih. Sistem se je začel izigravati. Vse to je treba premisliti. Ne na pamet spreminjati stvari, ampak s temeljitim premislekom ugotoviti, zakaj se je nekaj zgodilo in kam kaže pot naprej.